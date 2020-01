Francia, lutto in casa Guingamp: morto in un incidente Nathael Julan

Il calcio francese è sotto shock per la morte di Nathael Julan, attaccante 23enne del Guingamp deceduto a causa di un incidente stradale.

Una terribile notizia lascia sotto shock il calcio francese: questo pomeriggio l'attaccante del Nathael Julan ha perso la vita in un incidente stradale. Il giovane giocatore aveva soltanto 23 anni ed era alla guida del veicolo.

L'incidente è avvenuto alle ore 16.20 nei pressi di Pordic, una citta nelle vicinanze di Saint-Brieuc, dove Julan avrebbe perso il controllo della vettura finendo fuori strada per cause ancora sconosciute. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco e dei soccorsi medici, che non hanno potuto evitare il peggio.

L’En Avant Guingamp est en deuil.

Le club a eu l’immense douleur d’apprendre cet après-midi, le décès accidentel de son joueur Nathael Julan.

En ce jour tragique, tous les membres du club s’associent pour adresser leurs condoléances attristées à la famille de Nathael. pic.twitter.com/BTZmciC9Gd — En Avant Guingamp (@EAGuingamp) January 3, 2020

Arrivato al Guingamp in Ligue 2 nel gennaio 2018, il classe '96 ha disputato 13 partite. In precedenza aveva vestito le maglie del Valenciennes (13 presenze e 2 goal) e del Le Havre con ben 42 gettoni e nove reti messe a segno.