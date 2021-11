Francia-Kazakistan dove vederla: Sky, DAZN o Canale 20? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

FRANCIA-KAZAKISTAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Francia-Kazakistan

Francia-Kazakistan Data: 13 novembre 2021

13 novembre 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Canale 20

Canale 20 Streaming: Sportmediaset e Mediaset Play

Ultimi scampoli di qualificazioni mondiali per le nazionali europee, avviate a conoscere il loro destino: non è ancora fatta per la Francia, chiamata a difendere il primo posto nel Gruppo D nel penultimo turno contro il Kazakistan.

A 180 minuti dal termine, i campioni del mondo in carica hanno totalizzato 12 punti, tre in più rispetto all'Ucraina (che però ha giocato una gara in più) e quattro sulla Finlandia a parità di match disputati: in caso di successo sul Kazakistan dunque, 'Les Bleus' festeggerebbero il pass per Qatar 2022 con una giornata d'anticipo.

Aritmeticamente fuori dai giochi, invece, il Kazakistan, stazionante all'ultimo posto solitario del raggruppamento con soli tre punti, frutto di tre pareggi nelle sette gare disputate. Impossibile anche evitare l'ultima piazza finale, considerato che la Bosnia penultima è distante quattro lunghezze.

Pratica chiusa interamente nel primo tempo per la Francia lo scorso 28 marzo, nella partita disputata all'Astana Arena: a segno Ousmane Dembélé e Maliy con un'autorete, Mbappé sbagliò un calcio di rigore nella ripresa.

In questo articolo troverete tutte le informazioni su Francia-Kazakistan: dagli aggiornamenti sulle formazioni delle due squadre fino alle indicazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO FRANCIA-KAZAKISTAN

La gara tra Francia e Kazakistan, valida per il Gruppo D delle qualificazioni europee a Qatar 2022, si giocherà sabato 13 novembre 2021 allo 'Stade de France' di Parigi. Calcio d'inizio previsto per le ore 20:45.

DOVE VEDERE FRANCIA-KAZAKISTAN IN TV

Francia-Kazakistan sarà trasmessa in diretta tv dalla Mediaset, nello specifico su Canale 20 (numero 20 del digitale terrestre) disponibile in chiaro.

FRANCIA-KAZAKISTAN IN DIRETTA STREAMING

Sarà possibile guardare Francia-Kazakistan anche in diretta streaming sul sito di Sportmediaset, oppure sulla piattaforma Mediaset Play: basterà registrarsi per avviare la visione dell'evento sul sito da browser, oppure collegarsi tramite l'app dedicata a dispositivi come smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA-KAZAKISTAN

Deschamps senza l'infortunato Pogba, vittima di una lesione al quadricipite della coscia destra: al suo posto convocato il romanista Veretout, in coppia con Kanté. Theo Hernandez confermato sulla fascia sinistra. Griezmann dietro al duo composto da Mbappé e Benzema.

Baisufinov con il solito 5-3-2: in avanti spazio per il tandem Omirtaev-Karimov. Kuat in cabina di regia a centrocampo.

FRANCIA (3-4-1-2): Lloris; Koundé, Upamecano, Kimpembe; Pavard, Kanté, Veretout, Theo Hernandez; Griezmann; Mbappé, Benzema. Ct. Deschamps

KAZAKISTAN (5-3-2): Shatsky; Bystrov, Beysebekov, Maliy, Alip, Taykenov; Darabayev, Kuat, Vasiljev; Omirtaev, Karimov. Ct. Baisufinov