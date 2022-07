Francia-Italia femminile dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Italia femminile esordisce agli Europei sfidando la Francia: le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e le formazioni.

FRANCIA-ITALIA FEMMINILE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita : Francia-Italia femminile

: Francia-Italia femminile Data : 10 luglio 2022

: 10 luglio 2022 Orario: 21.00

Canale tv : Rai 1, Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport (canale 251)

: Rai 1, Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport (canale 251) Streaming: Rai Play, SkyGo, NOW

Inizia contro la Francia l'avventura dell'Italia di Milena Bertolini agli Europei femminili 2022. La competizione si giocherà in Inghilterra ed era stata inizialmente programmata per l'estate del 2021, ma è stata rinviata di 12 mesi a causa del persistere della pandemia da Covid-19.

L'Italia si presenta da sfavorita al gruppo D, girone nel quale è proprio la Francia ad avere i favori del pronostico. A completare il quadro ci sono anche Islanda e Belgio, che si ritroveranno una di fronte all'altra nella stessa giornata.

Il miglior risultato ottenuto dall'Italia negli Europei sono i due secondi posti del 1993 e del 1997. Nella scorsa edizione, disputata nel 2017 in Olanda, le azzurre sono state eliminate già nella fase a gironi.

Di seguito tutte le informazioni su Francia-Italia, prima partita della Nazionale azzurra femminile agli Europei: dove vedere la partita in tv e streaming e le formazioni.

ORARIO FRANCIA-ITALIA FEMMINILE

Francia-Italia, gara degli Europei femminili, si giocherà all'AESSEAL New York Stadium di Rotherham, in Inghilterra, nella serata di domenica 10 luglio 2022. Il calcio d'inizio della sfida è in programma alle ore 21.00.

DOVE VEDERE FRANCIA-ITALIA FEMMINILE IN TV

Francia-Italia femminile sarà visibile in diretta gratis sulla Rai, che trasmetterà la partita su Rai 1.

L'articolo prosegue qui sotto

L'alternativa per vedere Francia-Italia femminile in diretta tv, ma solo per gli abbonati, è rappresentata da Sky: i canali di riferimento sono Sky Sport Uno, Sky Sport Football e il canale numero 251 del satellite.

FRANCIA-ITALIA FEMMINILE IN DIRETTA STREAMING

Francia-Italia femminile sarà visibile anche in diretta streaming: la gara sarà trasmessa gratis da Rai Play, ma anche da SkyGo per gli abbonati a Sky, oltre a NOW, su cui è visibile il meglio della programmazione dell'emittente satellitare.

IN DIRETTA SU GOAL

Potrete seguire Francia-Italia femminile in diretta anche su GOAL: con il nostro live vi consentiremo di non perdervi le azioni più importanti della sfida valida per gli Europei femminili 2022.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA-ITALIA

FRANCIA FEMMINILE (4-3-3): Peyraud-Magnin; Perisset, Tounkara, Mbock Bathy, Torrent; Toletti, Bilbault, Mateo; Diani, Katoto, Cascarino. Ct. Diacre

ITALIA FEMMINILE (4-3-3): Giuliani; Bartoli, Gama, Linari, Boattin; Caruso, Giugliano, Cernoia; Bergamaschi, Girelli, Bonansea. Ct. Bartolini