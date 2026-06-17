Francia-Iraq: anteprima dei Mondiali FIFA 2026 – Tutto quello che c'è da sapere

Francia-Iraq inizierà il 22 giugno 2026 alle 22:00 GMT (17:00 EST).

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Francia-Iraq: contesto della partita

Il match del Mid-Atlantic è cruciale: entrambe le squadre del Gruppo I cercano di adattarsi a una situazione in rapida evoluzione. Dopo la prima giornata, la posta in gioco al Philadelphia Stadium è salita alle stelle. La Francia arriva con grande fiducia dopo il 3-1 al Senegal a New York, mentre l’Iraq cerca riscatto dopo il 4-1 subito dalla Norvegia a Boston. Psicologia e recupero fisico saranno decisivi per entrambe.

Il ct francese Didier Deschamps vuole sfruttare l’onda lunga del secondo tempo, puntando sul suo attacco stellare. Con Kylian Mbappé che batte record e Michael Olise decisivo sulle fasce, i campioni del mondo possono contare su un gioco offensivo capace di dominare il possesso e bucare le difese più chiuse. Di fronte avranno l’Iraq guidato dall’australiano Graham Arnold, chiamato a correggere gli errori difensivi e a ritrovare la grinta che ha portato la squadra alla qualificazione.

Al Philadelphia Stadium si prevede un duello tattico: l’Iraq dovrà evitare errori difensivi e puntare su compattezza e marcature precise. La Francia punta a consolidare la vetta del Gruppo I e a blindare gli ottavi. L’Iraq, guidato dai “Leoni di Mesopotamia”, proverà a sfruttare le ripartenze di Aymen Hussein per mettere in discussione i pronostici e riaprire il girone.

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Come sono andate le due squadre nella prima giornata?

Francia 3-1 Senegal

La Francia di Didier Deschamps ha accelerato nel secondo tempo e ha battuto 3-1 il Senegal al New York New Jersey Stadium. I Bleus, pur dominando, hanno dovuto pazientare fino al 66° minuto, quando il capitano Kylian Mbappé ha aperto le marcature. All’82’ il neoentrato Bradley Barcola ha raddoppiato con un tiro preciso. Nel recupero Ibrahim Mbaye ha accorciato per il Senegal, ma Mbappé ha subito risposto siglando la sua doppietta al 96’, garantendo il 3-1 finale e un avvio perfetto per la Francia.

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Iraq 1-4 Norvegia

Gli uomini di Graham Arnold hanno subito una pesante sconfitta per 4-1 per mano di una letale Norvegia a Boston, pur riuscendo a strappare un risultato storico. Subito in difficoltà per la fisicità norvegese, gli iracheni hanno incassato al 29’ con un tiro di Erling Haaland. Hanno però reagito e al 39’ hanno pareggiato con Aymen Hussein, bravo a deviare in rete un cross di Amir Al-Ammari. Un errore in un passaggio indietro ha però ridato il vantaggio alla Norvegia poco prima dell’intervallo, con Haaland pronto a sfruttare l’occasione. Nel finale la stanchezza della difesa irachena ha permesso a Leo Østigård di segnare di testa il terzo gol, prima che un autogol al 96’ chiudesse definitivamente l’incontro.

Quali aggiustamenti tattici dovranno apportare entrambi gli allenatori?

Francia (Didier Deschamps): accelerare le transizioni a centrocampo e migliorare il supporto offensivo sulle fasce.

Didier Deschamps non deve cambiare molto: la formula ha portato a una vittoria per 3-1 sul Senegal a New York. Nel secondo tempo la squadra ha mostrato flessibilità e, grazie alla coppia Mbappé-Barcola, ha dimostrato di poter travolgere l’avversario quando trova il ritmo.

Contro l’Iraq servirà invece un avvio più deciso per non lasciare spazio a un avversario tenace. Nel primo tempo con il Senegal i campioni del mondo hanno spesso rallentato il possesso, faticando a superare un blocco compatto. Deschamps deve accelerare il gioco dal centrocampo, verticalizzando prima che l’Iraq si schieri. In fase di avanzata servono immediati sostegni sulle fasce per creare sovraccarichi. Meglio evitare che gli attaccanti si incaponiscano centralmente: i terzini devono allargare il campo e aprire varchi per Mbappé.

Iraq (Graham Arnold): Consolidamento del blocco basso e struttura difensiva di riposo

Graham Arnold non deve rinunciare all’identità combattiva mostrata a tratti contro la Norvegia. La minaccia aerea di Aymen Hussein e i suggerimenti di Amir Al-Ammari confermano che i Leoni della Mesopotamia sanno punire in transizione.

Arnold deve risolvere i gravi problemi difensivi che hanno penalizzato la sua squadra all’esordio. Contro la Norvegia errori individuali e fragilità nelle transizioni difensive hanno creato varchi sfruttati da un attacco efficace. Contro una Francia pronta a punire ogni errore, perdere palla o gestire male la linea difensiva sarà fatale. Arnold deve quindi rafforzare la struttura difensiva e il filtro a centrocampo: il blocco centrale deve restare compatto, comunicare bene e appoggiarsi a un centrocampo solido per intercettare i passaggi negli spazi intermedi prima che la Francia lanci le sue ali.

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Quali sono le ultime notizie sulla squadra in vista della seconda giornata?

Notizie sulla Francia

Didier Deschamps, in vista del match a Philadelphia, deve soprattutto preservare la lucidità del gruppo gestendo il carico di lavoro di una rosa stellare. I Bleus hanno superato 3-1 il Senegal e sono in ottime condizioni, offrendo al ct l’imbarazzo della scelta in ogni reparto.

Il capitano Kylian Mbappé è confermato in attacco dopo la doppietta all’esordio che lo lascia a un passo dal record di gol francesi. Il vero dilemma è come gestire l’abbondanza offensiva. Dopo l’ingresso dalla panchina e il gol decisivo di Bradley Barcola contro il Senegal, cresce la pressione per schierarlo titolare. La sua presenza, accanto a Michael Olise, potrebbe dare immediata profondità, permettendo a centrocampisti come Aurélien Tchouaméni e Adrien Rabiot di gestire i minuti in vista degli ottavi.

Notizie sulla squadra irachena

Graham Arnold deve risolvere un complesso rebus psicologico e difensivo in vista del match contro i favoriti del Gruppo I. Il nodo principale per i Leoni di Mesopotamia è come gestire la stanchezza difensiva e le disattenzioni che hanno costato la sconfitta per 4-1 all’esordio con la Norvegia.

In difesa cercherà maggiore intesa tra i centrali Zaid Tahseen e Ali Hashim per arginare Mbappé. I terzini Hussein Ali e Merchas Doski verranno messi alla prova dalla velocità delle ali francesi. In porta, il veterano Jalal Hasan cerca maggiore protezione dopo un esordio difficile.

Punto fermo dell’attacco iracheno è l’imponente Aymen Hussein, autore del momentaneo pareggio contro la Norvegia. In mediana Amir Al-Ammari, già autore di un assist, e sulle fasce Ali Jasim e Ibrahim Bayesh dovranno gestire il pallone con qualità per dare respiro alla retroguardia.

Francia vs Iraq: i duelli chiave

Kylian Mbappé vs Zaid Tahseen

Dopo la doppietta contro il Senegal, Mbappé resta il punto di riferimento dell’attacco francese. Nonostante la Francia abbia dovuto pazientare nella prima ora a New York, un Mbappé libero di agire garantisce ai Bleus profondità e precisione letale contro le difese compatte. Partendo dalle sue corsie offensive, cercherà spazi, attirerà i difensori e punirà ogni errore di posizionamento.

A fermarlo proverà il centrale Zaid Tahseen, chiamato a una prova di grande disciplina difensiva. La difesa irachena ha sofferto i movimenti di alta qualità e la pressione diretta nella sconfitta per 4-1 contro la Norvegia, pagando caro errori individuali e cali di concentrazione nel finale. Tahseen dovrà restare concentrato, comunicare bene e evitare errori in uscita o fuori tempo, perché ogni varco verrebbe punito dagli attaccanti francesi.

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Michael Olise vs Merchas Doski

Scintilla creativa nella prima giornata, Olise ha diretto la rimonta francese servendo un assist perfetto a Mbappé. Contro l’Iraq dovrà superare il pressing iniziale e lanciare rapide ripartenze dagli esterni. Se avrà tempo e spazio per girarsi nell’ultimo terzo, i suoi passaggi e i suoi movimenti metteranno in crisi la difesa.

A ostacolarlo sarà il terzino sinistro iracheno Merchas Doski. L’Iraq ha mostrato grinta nel primo tempo contro la Norvegia, ma nella ripresa è rimasto schiacciato nella propria metà campo per la mancanza di copertura sulle fasce. In fase difensiva dovrà restare attento: accompagnare le ripartenze sulle fasce e, al tempo stesso, chiudere gli angoli di taglio verso l’interno di Olise. Interrompere in fretta quelle linee di passaggio è vitale per evitare che i Bleus consolidino il possesso e soffochino il centrocampo iracheno.

Come si delineano ora le combinazioni del Gruppo I?

Dopo la prima giornata il Gruppo I si è già diviso: Norvegia prima con 3 punti e +3 gol grazie al 4-1 sull’Iraq, Francia seconda con 3 punti e +2 gol dopo il 3-1 al Senegal. Il match della seconda giornata a Philadelphia è già decisivo per le qualificazioni all’ultima giornata.

Se la Francia vince

Una vittoria della Francia di Didier Deschamps porterebbe i Bleus a 6 punti, garantendo quasi il passaggio agli ottavi: la qualificazione sarebbe certa in caso di contemporaneo mancato successo della Norvegia sul Senegal. In tal scenario la Francia sarebbe già tra le prime due con un turno d’anticipo. In tal caso potrebbe far riposare i titolari nell’ultima giornata contro la Norvegia, mentre l’Iraq resterebbe a zero punti e dovrebbe battere il Senegal con un ampio margine per sperare di passare come miglior terza.

Se l’Iraq vincesse

Se gli uomini di Graham Arnold sorprendessero tutti e vincessero, il Gruppo I si riaprirebbe. I tre punti lancerebbero i Leoni di Mesopotamia a quota tre, in scia alla Francia, e riaprirebbero la corsa agli ottavi. La Francia resterebbe ferma a tre punti e, a seconda della differenza reti, potrebbe dover affrontare la Norvegia nell’ultima giornata in uno scontro ad alta tensione.

In caso di pareggio

Un pari lascerebbe la Francia a 4 punti, quasi certa del passaggio del turno. Per l’Iraq sarebbe il primo punto, utile per fermare l’emorragia difensiva ma ancora insufficiente per la qualificazione. A quel punto la Francia potrebbe accontentarsi di un pareggio contro la Norvegia per uno dei primi due posti, mentre l’Iraq dovrebbe battere il Senegal nell’ultima giornata per restare in corsa.

Notizie sulle squadre e formazioni

Il ct francese Didier Deschamps non ha ancora rivelato la formazione e non segnala infortuni o squalifiche. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili a ridosso del calcio d’inizio.

Anche l’allenatore dell’Iraq, Graham Arnold, non ha ancora rivelato la formazione e non sono segnalati infortuni o squalifiche.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Forma

La Francia ha vinto quattro delle ultime cinque partite, perdendo solo 2-1 con la Costa d’Avorio il 4 giugno. L’8 giugno ha battuto 3-1 l’Irlanda del Nord, mentre a marzo ha superato Colombia (3-1) e Brasile (2-1) in amichevole. In queste cinque gare ha segnato nove gol e incassati quattro.

L’Iraq, invece, ha alternato due vittorie a due sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque uscite. L’ultima è stata un ko 2-0 col Venezuela il 10 giugno, che ha chiuso la preparazione con una nota negativa. Il 4 giugno ha pareggiato 1-1 con la Spagna e il 29 maggio ha battuto Andorra 1-0 in amichevole. In apertura di serie, l’Iraq aveva superato 2-1 la Bolivia in una gara di qualificazione interconfederale ai Mondiali.

Storia degli scontri diretti

Non ci sono precedenti tra Francia e Iraq nei dati disponibili.

Classifica



