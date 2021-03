Griezmann in goal, ma Pavard è in fuorigioco: il VAR non c'è, rete assegnata

Il bellissimo goal del francese è arrivato dopo l'offside di Pavard: il direttore di gara non ha potuto rivedere la sua decisione.

Non è certo andata bene la prima giornata di qualificazioni europee al Mondiale 2022, per quanto riguarda le direzioni arbitrali. Senza VAR, ormai essenziale nel mondo del pallone ad alti livelli, grosse sviste decisive in diversi match. Turchia-Olanda e Francia-Ucraina su tutte.

Se nella prima i grandi dubbi riguardano il goal fantasma di De Ligt ed un mancato rigore per l'Olanda che ha portato al vantaggio della Turchia (risultato finale di 4-2 per Calhanoglu e soci), nella seconda il vantaggio transalpino è stato viziato da un chiaro fuorigioco.

Griezmann ha portato la Francia avanti con un goal a giro da urlo, ma inizialmente Pavard era scattato in offside: per il direttore di gara Stieler e i suoi assistenti nessun problema e rete del team Deschamps regolarmente assegnata nonostante il fuorigioco. Per l'attaccante del Barcellona rete numero 34 con la Nazionale transalpina, raggiunto David Trezeguet.

Tifosi e addetti ai lavori hanno ovviamente fatto esplodere ai social per la mancata presenza del VAR. La tecnologia attualmente non è prevista per le qualificazioni al Mondiale considerando che le rappresentative più piccole d'Europa sarebebero in difficoltà nell'adottarlo, causa grosse spese da effettuare.

Già nella prima giornata si è però visto come una mancata chiamata dell'arbitro, impossibilitato a rivedere l'immagine al monitor, cambi come in passato il risultato in maniera pesante e decisiva: è successo in Turchia ed è capitato in Francia.

Nella ripresa l'Ucraina è riuscita a trovare la rete del pareggio grazie all'autorete di Kimpembe, moltiplicando il proprio rammarico in virtù del mancato annullamento della rete di Griezmann nella prima frazione. Viste le polemiche, difficilmente l'UEFA continuerà per questa strada.

Più probabile un aiuto alle federazioni in vista delle prossime gare, così da poter utilizzare il VAR ovunque e cambiare il corso delle qualificazioni al Mondiale qatariota previsto a fine 2022.