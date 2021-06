Francia-Germania: Rudiger morde Pogba sulla schiena?

Nella parte finale del primo tempo, il difensore tedesco si è avvicinato al centrocampista per, sembrerebbe, morderlo.

Rudiger vient de taper son meilleur croc dans Pogba là #FRAALL pic.twitter.com/qD4dbuHamx — Talk Foot (@taIkfoot) June 15, 2021

Unada urlo, quella scesa in campo all'Alianz Arena contro la Germania. I favoriti assoluti non hanno fatto però parlare di sè solamente per il grande attacco Griezmann-Benzema-Mbappè, per Kantè, Pogba e compagnia. Ma anche per un presunto morso galeotto.Durante le fasi finali del primo tempo in quel di Monaco di Baviera, infatti, il centrale della Germania e Campione d'Europa con il Chelseaper, a quanto sembrerebbe dalle immagini, morderlo sulla schiena.

Non è chiaro se questo sia effettivamente avvenuto, ma Pogba ha urlato di dolore nell'istate immediato, dopo che Rudiger si era però appoggiato per marcarlo da vicino, visto il grande primo tempo dell'ex centrocampista bianconero contro la Germania.

Nessun provvedimento da parte del direttore di gara e squadre al riposo, con il grande dubbio che potrebbe però essere risolto dallo stesso Rudiger, o da Pogba, al termine della gara. Per ora, un grande deja-vù del noto episodio Suarez-Chiellini di oramai sette anni fa.