Francia, furia Benzema: "Lasciatemi giocare per un'altra Nazionale"

Il caso Karim Benzema continua a essere di grande attualità in casa della : dopo la dichiarazione del presidente federale Noel Le Graet arriva immediata la replica dello stesso giocatore, che chiede addirittura di giocare in un'altra Nazionale.

Questo il duro messaggio su 'Twitter' del centravanti del contro il numero uno della federazione francese:

"Noel pensavo che non avessi interferito nelle decisioni del commissario tecnico! Sappi che solo io posso mettere fine alla mia carriera internazionale. Se pensate che ho davvero finito, lasciatemi giocare per uno dei paesi per i quali sono convocabile e vedremo".