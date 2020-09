Francia Croazia dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Seconda gara di Nations League per Francia e Crozia: tutto sulle formazioni e su come seguire il match in tv e streaming.

FRANCIA-CROAZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 8 settembre 2020

8 settembre 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : Uno

Uno Streaming: Mediaset Play

Francia e Croazia si sfidano nella seconda giornata del girone 3 della Lega A di . Gara importante per gli uomini di Deschamps ma addirittura fondamentale per quelli di Dalic, che perdendo vedrebbero il proprio cammino complicarsi in maniera preoccupante.

Le due nazionali hanno infatti iniziato in maniera diametralmente opposta il proprio cammino in Nations League. La Francia ha superato di misura in trasferta la , imponendosi grazie a una rete di Mbappé, mentre la Croazia è crollata in : 4-1 il netto risultato a favore dei padroni di casa, vincenti nonostante l'assenza per infortunio della stella Cristiano Ronaldo.

Si tratta peraltro del remake della finalissima mondiale del 2018: in furono proprio Francia e Croazia a contendersi la competizione. In quell'occasione si imposero per 4-2 i Galletti, proprio come avevano fatto, ma in semifinale, una ventina d'anni prima, nel 1998.

In questo articolo troverete tutte le informazioni necessarie su Francia-Croazia: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire la partita in diretta tv e streaming.

ORARIO FRANCIA-CROAZIA

Francia-Crozia si giocherà martedì 8 settembre, con il calcio d'inizio in programma alle 20.45. Lo scenario sarà quello dello Stade de France di Saint-Denis.

Francia-Croazia, gara della seconda giornata di Nations League, sarà visibile in tv in chiaro: a trasmetterla sarà infatti Mediaset, che ha acquisito i diritti di alcune gare della competizione, e in particolare Italia Uno.

Sarà possibile guardare la gara tra Francia e Croazia anche in su dispositivi come pc, smartphone e tablet sul sito di Mediaset Play in maniera del tutto gratuita, selezionando l'evento desiderato.

FRANCIA (3-4-3): Lloris; Upamecano, Varane, Lenglet; Dubois, Kanté, Rabiot, F. Mendy; Griezmann, Giroud, Mbappé. Ct Deschamps

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic, Jedvaj, Lovren, Vida, Barisic; Brozovic, Kovacic; Rebic, Vlasic, Perisic; Petkovic. Ct Dalic