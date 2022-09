Francia-Austria dove vederla: TV8, Canale 20 o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Già eliminata dalla Nations League, la Francia vuole evitare l'ultimo posto contro l'Austria: dove vedere la partita in tv e streaming.

FRANCIA-AUSTRIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita : Francia-Austria

: Francia-Austria Data : 22 settembre 2022

: 22 settembre 2022 Orario : 20.45

: 20.45 Canale tv : TV8 e Sky Sport Uno

: TV8 e Sky Sport Uno Streaming: tv8.it, SkyGo e NOW

Già eliminata, la Francia campione del Mondo in carica sfida l'Austria per la quinta giornata della Lega A di Nations League. L'obiettivo di Mbappé e compagni è quello di evitare un clamoroso ultimo posto nel raggruppamento, che porterebbe a un'altrettanto clamorosa retrocessione in Lega B.

Sono solo due i punti conquistati dalla Francia nelle prime quattro giornate, frutto di un paio di pareggi, altrettante sconfitte e nessuna vittoria. La squadra di Didier Deschamps ha perso in casa contro Danimarca e Croazia, pareggiando in casa dei croati e nella gara disputata in Austria all'andata.

Gli austriaci stazionano poco più su, a quota 4, e a così come i francesi non hanno più la possibilità di raggiungere il primo posto e la conseguente qualificazione alla Final Four di Nations League. In caso di vittoria dell'Austria, la retrocessione della Francia sarebbe matematica; se a vincere fossero i Galletti, sarebbe invece sorpasso in classifica.

Qui troverete tutte le informazioni utili su Francia-Austria di Nations League: dove vederla in tv e streaming, oltre alle formazioni.

ORARIO FRANCIA-AUSTRIA

Francia-Austria, gara valida per la quinta giornata della Lega A di Nations League (girone 1), si giocherà giovedì 22 settembre allo Stade de France di Saint-Denis, Parigi. Calcio d'inizio alle ore 20.45.

DOVE VEDERE FRANCIA-AUSTRIA IN TV

Francia-Austria sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro da TV8, visibile sul Digitale Terrestre al canale numero 8.

L'alternativa, per gli abbonati a Sky, è quella di seguire la gara sul satellite al canale Sky Sport Uno. Su Sky Sport Football andrà invece in onda una Diretta Gol di tutte le partite di Nations League della serata.

FRANCIA-AUSTRIA IN DIRETTA STREAMING

Sarà possibile seguire Francia-Austria anche in diretta streaming, sul sito di TV8, sull'applicazione SkyGo oppure su NOW, negli ultimi due casi tramite abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA-AUSTRIA

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Pavard, Varane, Koundé, Mendy; Guendouzi, Tchouameni; Dembélé, Griezmann, Mbappé; Giroud. Ct. Deschamps

AUSTRIA (4-4-2): Pentz; Lainer, Trauner, Alaba, Wöber; Laimer, Seiwald, Schlager, Sabitzer; Weimann, Arnautovic. Ct. Rangnick