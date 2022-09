Il 'Principe' Francescoli incanta a 60 anni: dribbling in mezzo a tre, tunnel e goal

L'ex calciatore di River Plate, Cagliari e Torino ha deliziato il pubblico in occasione della partita dell'addio al calcio di Leonardo Ponzio.

La classe non ha età. A sessant'anni suonati, Enzo Francescoli non ha perso lo smalto e la qualità. L'ex fantasista di River Plate, Cagliari e Torino è salito in cattedra in occasione della notte dell'addio al calcio di Leonardo Ponzio deliziando il pubblico con una giocata delle sue.

Dribbling nello stretto in mezzo a tre avversari, tunnel e palla alle spalle del portiere con estrema freddezza e tranquillità. Francescoli ha lasciato a bocca aperta lo stadio 'Monumental' con un colpo di genio.

Un gesto tecnico dei suoi con cui il 'Principe' ha dimostrato di non aver perso il genio con cui ha incantato nel corso di tutta la sua carriera. Un lampo di genio che ha strappato il sorriso anche di Marcelo Gallardo, che ha reagito con un gran sorriso alla giocata del 60enne.

Grande festa sugli spalti e in campo, con i compagni - su tutti Andres D'Alessandro - che hanno celebrato l'azione personale dell'uruguaiano e i tifosi che hanno iniziato a cantare a squarciagola il nome di Enzo. Una notte da star per il classe 1961.