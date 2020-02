Francesco Totti diventa procuratore: "Ho fondato due società di consulenza e assistenza"

Nuovissima avventura per Francesco Totti, che annuncia sui social: "Ho fondato due società di consulenza e assistenza per club e giocatori".

Dopo aver lasciato la dirigenza della e aver continuato a deliziare i propri tifosi sui campi di calcio a 8, Francesco Totti diventa imprenditore e annuncia la nascita di due società di assistenza e consulenza per club e calciatori, diventando di fatto procuratore.

La notizia era già nell'aria da tempo, ma oggi vedono la luce le nuovissime società CT10 e IT Scouting, lo stesso ex giallorosso ha comunicato l'evento tramite un video sui propri profili social:

"Inizia una nuova avventura. Con orgoglio vi annuncio che ho fondato due società di consulenza e assistenza per club e calciatori che hanno sede a Roma: la CT10 e IT Scouting".

Inizia una nuova avventura. Con orgoglio vi annuncio che ho fondato due società di consulenza e assistenza per club e calciatori che hanno sede a Roma: la CT10 e IT Scouting. #totti #neverstop pic.twitter.com/xsN6A0V5b0 — Francesco Totti (@Totti) February 10, 2020

Un nuovo traguardo già annunciato pubblicamente e ora raggiunto in tempi brevi: Francesco Totti passa ancora dietro la scrivania, questa volta con due personali società per controllare ancora da vicino il mondo del calcio e in particolar modo i nuovi talenti in giro per il mondo.