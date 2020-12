Francesco Margiotta: storia di un bomber passato dalla Juve alla Svizzera

Cresciuto nelle giovanili bianconere, il centravanti torinese ora milita tra le fila del Chievo Verona: un'opportunità nata dopo una lunga gavetta.

La pazienza è la virtù dei forti. La pazienza è la virtù di Francesco Margiotta. Già, proprio così. Perché nel calcio, quando le cose non vanno bene, occorre aspettare sulla riva del fiume. E il 27enne attaccante piemontese, dopo una lunga gavetta, ora si gode quanto sapientemente costruito. Poche parole, tanti fatti.

Cresciuto nelle giovanili della , il bomber torinese s'è reso protagonista di un lunghissimo apprendistato. Iniziato in , con tanta Serie C ma soprattutto con la a recitare un ruolo sovrano.

E proprio in terra elvetica, prima tra le fila del Losanna e dopo con il Lucerna, Margiotta ha effettuato il tanto agognato salto di qualità. Servitogli, quindi, per rientrare recentemente in Italia: al .

Altre squadre

I clivensi, giustappunto, nelle scorse settimane hanno deciso di tesserare l'ex bianconero che, desideroso di ritornare nel Belpaese, ha scelto di interrompere anzitempo la sua avventura all'estero. Rivelatasi, complessivamente, formativa e redditizia.

Basti pensare che, nella passata stagione, Margiotta ha saputo segnare 13 goal in 37 presenze con il Lucerna. Diventando, rapidamente, un punto di riferimento per compagni e tifoseria.

Ma se il paese nativo chiama, si sa, rispondere picche è sempre complicato. Ragion per cui, ragionando principalmente con il cuore, Margiotta ha scelto di fare un altro tipo di esperienza. Accettando, così, l'offerta del Chievo.

Che, intenzionato a vivere un campionato di alta classifica nella serie cadetta, ha scelto di puntare su un bomber giunto al picco di maturità. Sponsorizzato, a gran voce, da Alfredo Aglietti.

Non a caso, dopo l'inevitabile fase iniziale di ambientamento, il tecnico dei clivensi ha scelto di puntare sul suo nuovo acquisto contro il dal 1'. Risultato? Sconfitta con tanto di rimonta dei ciociari per 3-2.

Al tempo stesso, però, ecco la prima rete di Margiotta. Bravo a farsi trovare preparato con una zampata da attaccante puro. Da 0-2, al ko. Il calcio, alle volte, va così.

L'articolo prosegue qui sotto

Attualmente ottavi in classifica, i veneti viaggiano tra alti e bassi. Buon calcio, squadra organizzata, ma ancora un po' troppo discontinua. Ecco perché, pensando nel breve e lungo termine, da quelle parti hanno deciso di assicurarsi un elemento d'esperienza là davanti, pronto a consacrarsi definitivamente. Insomma, missione nella missione.

Classe 1993, Margiotta alla ha avuto modo di condivere il percorso con altri giocatori di primo piano. Un esempio? Leonardo Spinazzola. Entrambi dotati di ottimo potenziale, espresso - a targhe alterne - prima di arrivare nel grande calcio.

Cresciuto a pane e Vecchia Signora, Francesco da ragazzino sognava di esordire con i grandi della Juve. Missione che, con il trascorrere delle primavere, è diventata sempre più complicata da centrare. Ma l'attualità è delle più pregevoli. E chissà che una grande esperienza con il Chievo non possa aprire nuove porte. Anzi, portoni.