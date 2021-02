France Football non ha dubbi: Cassano è il numero 1 dei talenti sprecati

Il magazine france che assegna il Pallone d'Oro, ha voluto stilare la classifica dei dieci maggiori talenti sprecati della storia: regna Cassano.

Si può chiamare talento sprecato un giocatore che ha segnato in carriera circa 150 goal, vinto una Liga, una Serie A e due Supercoppe Italiane? Sì, se ti chiami Antonio Cassano e avresti potuto dare ancora molto di più al calcio mondiale.

Questo è quantomeno quello che pensa 'France Football', magazine francese che ha inventato il Pallone d'Oro e che lo assegna tutt'ora ogni anno. Il giornale francese ha stilato la classifica dei dieci talenti più sprecati della storia del calcio. Quei giocatori che potevano essere molto di più, ed invece hanno avuto una carriera altalenante.

Al primo posto comanda proprio Antonio Cassano. 'France Football' ricorda la chance fallita al Real Madrid, le liti con Capello, le 'cassanate', e così via. Viene ricordato anche un passaggio dell'autobiografia di Totti, che definisce Cassano come il più forte giocatore con cui il Pupone abbia mai giocato.

Al secondo posto della speciale classifica un'altra vecchia conoscenza della Serie A, ovvero Paul Gascoigne. In terza posizione Stan Bowles, primatista di presenze del QPR negli anni '70.

Nella classifica compaiono anche altri ex giocatori della Serie A, come Andry van der Meyde e Adriano Leite Ribeiro. Come contraddire 'France Football'? Quanto talento sprecato...