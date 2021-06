Frabotta sta per lasciare la Juventus: vicino l'accordo col Genoa

L'esterno lanciato da Pirlo in prima squadra sta per lasciare la Juventus e trasferirsi al Genoa, Luca Pellegrini sarà il vice Alex Sandro.

La favola di Gianluca Frabotta alla Juventus sta per concludersi, almeno per ora. Secondo quanto riporta 'Sky Sport' infatti il terzino nella prossima staigone giocherà col Genoa.

L'accordo tra le parti sarebbe stato raggiunto sulla base di un prestito annuale con diritto di riscatto e controriscatto a favore della Juventus. I bianconeri quindi di fatto manterranno il controllo su Frabotta, che potrebbe tornare alla base.

A lanciare Frabotta, 22 anni tra qualche giorno, è stato Andrea Pirlo che lo ha schierato titolare a sorpresa alla prima giornata dello scorso campionato pescandolo dall'Under 23 bianconera.

Il terzino poi è rimasto a fare parte della rosa per tutta la stagione, collezionando in totale 17 presenze condite da un goal in Coppa Italia. Ora per lui è pronta una nuova avventura al Genoa.

Genoa da dove invece dovrebbe tornare Luca Pellegrini, terzino di proprietà della Juventus che nelle idee della società bianconera potrebbe restare a Torino come vice Alex Sandro.