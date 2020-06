Fowler annulla Werner: "Non è all'altezza del Liverpool, non è Van Basten"

Pensi a Robbie Fowler ed inevitabilmente, pensi al . Massimo bomber dei Reds negli anni '90, riuscito a conquistare anche una Coppa UEFA in Reds, l'ex attaccante inglese è senza dubbio uno dei maggiori idoli della Kop e dei Reds. Ogni sua considerazione è stimata, ragion per cui nei social si sta parlando ampiamente delle sue dichiarazioni su Timo Werner.

L'attaccante tedesco che sembrava ad un passo dal Liverpool, sembra invece diretto verso il di Lampard, deciso a pagare la clausola rescissoria da 60 milioni di euro per assicurarselo nella prossima stagione e portarlo ad essere il titolare del nuovo corso Blues.

Werner non andrà al Liverpool? Secondo Fowler, intervistato dal Mirror, è una fortuna:

"C’è stato molto rumore attorno a Werner in quest’ultimo periodo, ma io personalmente non sono un suo grande fan. È un giocatore talentuoso che ha i suoi momenti di brillantezza però c’è da chiedersi se sia all’altezza del trio d’attacco del Liverpool. Secondo me, no".