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FOTO - Vinicius dopo l'operazione di armonizzazione facciale: sembra un'altra persona...

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La stella brasiliana Vinicius Junior, ala del Real Madrid, ha suscitato polemiche sui social media per i suoi nuovi tratti del viso, molto diversi da quelli mostrati durante i Mondiali 2026, da cui è uscito presto con la Seleção.

Secondo il «New York Post», il giocatore si sarebbe sottoposto a un intervento al mento, come rivelato dal sito brasiliano «TMC».

Secondo il sito brasiliano di gossip “TMC”, il giocatore si è rivolto alla clinica di Goiânia, dove il dermatologo Alessandro Alarcão ha ridefinito il mento con tecniche moderne.

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La tecnica prevede l’iniezione di sostanze che scolpiscono e rimodellano i tratti del viso secondo i desideri del paziente. L’obiettivo era rendere il mento più pronunciato e definito.

Il nuovo look è arrivato poche settimane dopo la deludente eliminazione del Brasile dai Mondiali 2026: la Seleção è stata sorpresa 2-1 dalla Norvegia negli ottavi, vedendo svanire il sogno del sesto titolo.

Nonostante l’uscita anticipata, Vinicius aveva segnato quattro reti e sembrava in corsa per il titolo di capocannoniere.

Le speculazioni sono iniziate quando la sua ex fidanzata, Virginia Fonseca, ha pubblicato su Instagram una foto scattata in palestra. I follower hanno subito notato la differenza.

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