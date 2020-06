La foto di Messi a Goal: relax e mate prima del ritorno in campo

Lionel Messi ha inviato una foto esclusiva per i lettori di Goal: in compagnia della moglie Antonella, aspetta la ripresa di Liga e Champions League.

11 giugno: segnatevi questa data, perché la tornerà in campo dopo tre mesi di stop con lo splendido derby tra e Betis. Ma è bene segnarsi anche la data del 13 giugno, quella in cui si potranno rivedere in azione (a Maiorca) il , capolista del campionato, e la sua stella Lionel Messi.

10 giorni al via. Il countdown è già iniziato. Ed è già iniziato anche per Messi, che dopo essere tornato ad allenarsi assieme ai compagni di squadra sta attendendo la ripresa del torneo assieme alla moglie Antonella Roccuzzo.

Messi è particolarmente di buon umore, come si vede dalla foto esclusiva inviata dal fuoriclasse argentino a Goal. Cappellino in testa, il classico mate, uno sfondo naturale da far invidia. Tutte le componenti possibili per un rientro in campo ottimale da parte della Pulga.

Altre squadre

Messi ha voluto mostrare ai lettori di Goal uno scorcio della propria vita quotidiana, lontana dal pallone e dalle pressioni del proprio lavoro. Gli ultimi giorni di serenità prima di rituffarsi nella parte finale della stagione, sia per quanto riguarda la Liga che - se davvero si arriverà alla conclusione - per quanto riguarda la .

Del resto, i traguardi da battere non gli mancano: in primis il campionato e la coppa con il Barcellona, che come detto tornerà in campo contro il Maiorca mentre, in campo europeo, dovrà vedersela con il dopo l'1-1 del San Paolo.