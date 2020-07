Posta una foto con Khedira: tanti tifosi della Juve chiedono a Mandzukic di tornare

Mario Mandzukic è rimasto nel cuore di molti tifosi bianconeri. Molti di loro, attraverso Instagram, gli hanno chiesto di tornare alla Juventus.

Ha vestito la maglia della per quattro anni e mezzo e in questo arco temporale ha vinto da protagonista ben nove trofei e sfiorato la possibilità di laurearsi campione d’Europa.

Mario Mandzukic ha lasciato il club bianconero lo scorso inverno per iniziare una nuova avventura in , ma tra i tifosi della Vecchia Signora nessuno ha dimenticato quale è stato il suo straordinario contributo negli ultimi anni.

L’attaccante croato infatti, sebbene nella prima parte di stagione sia finito rapidamente ai margini del gruppo allenato da Maurizio Sarri, si è guadagnato un posto speciale nel cuore di molti, non solo per i goal realizzati (44 in 162 partite complessive), ma soprattutto per quella straordinaria capacità di mettersi a disposizione della squadra.

Oggi Mandzukic è nuovamente in cerca di una sistemazione, visto che la sua avventura all’Al-Duhail si è già conclusa, e sono in tanti a sperare in un suo ritorno proprio alla Juventus. Nelle scorse ore l’attaccante croato ha infatti postato una foto che lo ritrae in compagnia di Sami Khedira accompagnato dal commento “E’ sempre bello passare del tempo con Khedira. Amico mio, sono contento che abbiamo avuto la possibilità di recuperare”.

Un’immagine dal sapore nostalgico che è piaciuta molto ai suoi follower. Moltissimi tifosi bianconeri, in particolare, hanno commentato il suo post chiedendogli di tornare a vestire la maglia della Juventus.