Foto dei tifosi in ogni posto dell'Olimpico: la Lazio lavora al ritorno in campo

Porte chiuse sì, ma in maniera particolare, così da far sembrare lo stadio più vivo: "Posizioneremo le foto dei tifosi al loro posto".

C'è chi ha optato per le magliette e chi per le bambole gonfiabili. In programma ci sono i teleschermi, ma anche le foto dei tifosi. Qualunque modo per dare l'illusione che i tifosi siano allo stadio in queste settimane di stop degli stessi negli impianti di tutto il mondo. La è pronta al possibile ritorno della .

Senza tifosi almeno fino al prossimo autunno, la Lazio ha infatti deciso di lavorare per permettere ai fans che di solito si recano all'Olimpico di poter essere vicino ad Immobile e compagni almeno con una fotografia, che verrebbe posizionata nei posti dell'Olimpico di solito occupati.

L'articolo prosegue qui sotto

Stefano De Martino, direttore della comunicazione biancoceleste, ha parlato ai canali ufficiali della Lazio parlando dell'idea:

Altre squadre

"La società ha pensato, nell’ipotesi della ripresa del campionato, di poter dare la possibilità ai tifosi della Lazio di esserci. Vi anticipo che ci stiamo lavorando, la prossima settimana il tutto sarà operativo. Daremo la possibilità a chi lo vuole di essere presenti allo stadio tramite la loro foto, che posizioneremo al proprio posto".

I tifosi della Lazio hanno reso l'argomento il più discusso sul web biancoceleste, la società ci sta lavorando su:

"Vi spiegherò poi come partecipare, si sta costruendo una pagina dedicata per partecipare a questa iniziativa"

Di certo ogni società si muoverà con modalità diverse, ma sicuramente anche molto simili tra di loro, così da evitare che lo stadio non sia completamente vuoto: almeno con le maglie, le foto o i video dei tifosi, i giocatori potranno avere la sensazione della vicinanza dei fans.