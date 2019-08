Foto con manita per l'ex Firpo: Betis travolto e offeso, le scuse del Barcellona

Polemiche dopo il successo per 5-2 del Barcellona sul Betis: i catalani twittano una foto con manita dell'ex Firpo, poi arrivano le scuse blaugrana.

Dopo il ko inatteso all'esordio nella spagnola contro l' Bilbao, il si è riscattato in casa nella seconda giornata travolgendo 5-2 il Betis . Nel post partita però sono montate le polemiche dopo la pubblicazione di un tweet ritenuto offensivo dal club andaluso e dai suoi tifosi, e che ritrae in foto l'ex del match, Junior Firpo, fare il gesto della manita con il commento in spagnolo: "Junior lo sa".

El @FCBarcelona_es quiere pedir disculpas al @RealBetis y a toda su afición por el tweet publicado la noche del domingo. No queríamos faltar al respeto en ningún caso. Fue un error su publicación en un partido muy especial para Junior.https://t.co/k3AQofmbDI — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 26, 2019

I festeggiamenti dei catalani sono stati ritenuti eccessivi e di cattivo gusto da parte della società biancoverde e soprattutto dei tifosi del Betis, che non hanno fatto mancare la loro protesta sui social network.

Tanto che nella giornata di oggi il Barcellona ha chiesto ufficialmente scusa per quanto fatto con un nuovo tweet ufficiale.