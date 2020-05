Foster si sfoga contro Capello: "Non mi ha mostrato rispetto"

Fabio Capello è ricordato da tutti tra le figure più vincenti e stimate della storia del calcio italiano, ma in non tutti hanno un buon ricordo dell'ex ct della nazionale inglese. Ben Foster ha infatti raccontato un particolare aneddoto extra campo, mostrando tutto il suo rancore nei confronti dell'ex allenatore.

Nel corso di un podcast organizzato da Peter Crouch, l'ex portiere dell'Inghilterra, ora in forza al , non perdona a Capello quella volta che gli impedì di assistere alla nascita del figlio:

"Mia moglie stava per partorire, le si erano da poco rotte le acque. Lo dissi all’allenatore e lui mi rispose che avremmo iniziato gli allenamenti mezz’ora dopo. Gli chiesi se potevo raggiungere mia moglie in ospedale a Manchester, ma fu irremovibile. Disse che aveva bisogno di me, anche se era solo un’amichevole e che avrei giocato nel secondo tempo".