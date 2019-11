Forum UEFA per Tecnici Elite: presenti Sarri, Ancelotti e Allegri

L'annuale Forum UEFA per Tecnici Elite accoglie ogni anno i principali allenatori d'Europa per un confronto a Nyon.

Come ogni anno la UEFA accoglie i principali allenatori d'Europa a Nyon nel Forum UEFA per Tecnici Elite: un prezioso confronto utile al massimo organo europeo per ascoltare gli autorevoli pareri dei migliori tecnici.

Un summit nato per la prima volta nel 1999 come supporto nell'ambito decisionale della UEFA, anche quest'anno in sono stati chiamati i principali esponenti del calcio europeo. A rappresentare l' Carlo Ancelotti, Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri, presente anche l'allenatore della Paulo Fonseca.

Questo l'elenco completo dei partecipanti:

- Massimiliano Allegri

- Carlo Ancelotti

- Maurizio Sarri

- Paulo Fonseca

- Unai Emery

- Rudi Garcia

- Pep Guardiola

- Jurgen Klopp

- Mircea Lucescu

- Ole Gunnar Solskjaer

- Erik Ten Hag

- Thomas Tuchel

- Zinedine Zidane