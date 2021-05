Formazioni Villarreal-Manchester United: Moreno sfida Cavani

Villareal e Manchester United si contendono l'Europa League: attacco pesante per Solskjaer per affondare il Sottomarino Giallo.

Appuntamento con la storia per il Villarreal che, affrontando il Manchester United in finale di Europa League, può finalmente conquistare il primo trofeo della sua storia. Il Sottomarino Giallo si è reso protagonista di un ottimo percorso europeo, eliminando formazioni importanti come la Dinamo Kiev e soprattutto l'Arsenal in semifinale.

L'ultimo ostacolo tra gli spagnoli e la coppa è rappresentato appunto dal Manchester United, capace di migliorare il cammino della scorsa edizione quando si era fermato in semifinale per mano del Siviglia. L'annata in corso è stata positiva per i Red Devils, secondo nel campionato inglese alle spalle dei cugini del City e arrivato in finale di Europa League dopo un percorso molto italiano in cui ha eliminato Milan e Roma.

Solito 4-4-2 per Unay Emery, il mago dell'Europa League con tre trionfi alla guida del Siviglia. Davanti al portiere Rulli, linea difensiva a 4 con Foyth, Raul Albiol, Pau Torres e Pedraza. Yeremy Pino e Trigueros saranno gli esterni di centrocampo, completato al centro da Capoue e Parejo. In avanti, spazio al tandem formato da Gerard Moreno e dall'ex milanista Bacca.

Solskjaer risponde con il 4-2-3-1, in porta va De Gea che vince il ballottaggio con Henderson. In difesa, out Maguire, giocheranno Bailly e Lindelof in mezzo mentre Wan Bissaka e Shaw sulle fasce. McTominay e Pogba costituiranno la diga di centrocampo, con il trio Rashford-Bruno Fernandes-Greenwood alle spalle di Cavani.

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Raul Albiol, Pau Torres, Pedraza; Yeremy Pino, Capoue, Parejo, Trigueros; Gerard Moreno, Bacca. All. Emery.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan Bissaka, Bailly, Lindelof, Shaw; McTominay, Pogba; Rashford, Bruno Fernandes, Greenwood; Cavani. All. Solskjaer.