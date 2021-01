Formazioni Verona-Napoli: Tameze c'è, fuori Manolas

Napoli di scena a Verona nell'ultimo turno del girone d'andata: Gattuso ritrova Osimhen, convocato per la prima volta dopo due mesi e mezzo.

Cancellare l'amarezza della sconfitta in e ripartire per dare nuovamente l'assalto alle prime posizioni: è questo il duplice obiettivo del , chiamato al pronto riscatto sul campo del di Ivan Juric.

Non proprio l'avversario migliore da trovare sulla propria strada dopo una delusione come quella di mercoledì sera, da affrontare, però, con un'arma in più: Victor Osimhen, tornato nella lista dei convocati dopo ben due mesi e mezzo.

L'attaccante nigeriano ha ormai smaltito l'infortunio alla spalla e, soprattutto, la positività al Coronavirus che aveva suscitato più di qualche perplessità nell'ambiente partenopeo, contrariato per la leggerezza mostrata dall'ex durante il suo soggiorno in patria per festeggiare il compleanno.

Ovviamente Osimhen partirà dalla panchina, così come Mertens: ad agire da 'pivot' sarà ancora una volta Petagna, promosso nelle recenti uscite per l'apporto offerto alla manovra offensiva azzurra. Trequarti con Lozano e Insigne sugli esterni, Zielinski al centro.

Mediana, alla luce della positività di Fabian Ruiz: con Bakayoko giocherà di nuovo Demme. In difesa riposa Manolas, apparso disattento a Reggio Emilia: Maksimovic affianca Koulibaly, Di Lorenzo e Hysaj i terzini. Tra i pali Meret.

Juric con Kalinic punto di riferimento offensivo, supportato dall'estro di Barak e Zaccagni. Faraoni e Lazovic gli esterni a tutta fascia, Ilic e Tameze a comporre la diga centrale. Günter con Dawidowicz e Dimarco a protezione della porta di Silvestri.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic. All. Juric.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. All. Gattuso.