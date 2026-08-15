Formazioni Manchester United-Milan: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

A una settimana dall'avvio ufficiale della stagione del Milan, in Serie A, la squadra di Ruben Amorim sfida il passato dello stesso allenatore portoghese: il Manchester United.

Questa l'ultima amichevole dei rossoneri che, però, si presentano allaTarczynski Arena di Breslavia con una lista importante di assenze: mancheranno all'appello Matteo Gabbia, che deve fare i conti con una botta alla caviglia, Rafael Leao, non convocato per un lieve affaticamento, e Mike Maignan, che comunque è tornato a Milano in anticipo rispetto a quanto stabilito. Amorim farà a meno anche degli elementi definiti cedibili perché fuori dal progetto del Milan: Tomori, Odogu, Fofana e Nkunku.

Spazio dunque a Torriani in porta, Gila, al rientro, De Winter e Pavlovic in difesa. In mediana Modric indossa la fascia da capitano (in assenza di Maignan e Gabbia) mentre alle spalle di Gonçalo Ramos pronti Ruben Loftus-Cheek e Alphadjo Cissè, nella naturale posizione di Leao.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED-MILAN

MANCHESTER UNITED (4-3-3): Lammens; Dalot, Yoro, Heaven, Shaw; Tielemans, Santos; A. Diallo, Bruno Fernandes, Dorgu; Mbeumo.

MILAN (3-4-2-1): Torriani; Gila, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Modric, Musah, Estupinan; Loftus-Cheek, Cissè; Gonçalo Ramos.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Potete seguire Manchester United-Milan, in programma sabato 15 agosto 2026 alle ore 16:45, in diretta TV su Sky e DAZN e in streaming su Sky (Sky GO e NOW, che trasmette on demand i contenuti di Sky) e sul sito o sull'app di DAZN.