Hai più di 18 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

Goal.com
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Cissè MilanGOAL
Antonio Torrisi

Formazioni Manchester United-Milan: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Amichevoli dei club
Manchester United vs Milan
Manchester United
Milan

I rossoneri di Ruben Amorim affrontano i Red Devils per l'ultima amichevole precampionato: diversi i giocatori assenti, le formazioni e dove vedere la partita.

Pubblicità

A una settimana dall'avvio ufficiale della stagione del Milan, in Serie A, la squadra di Ruben Amorim sfida il passato dello stesso allenatore portoghese: il Manchester United.

Questa l'ultima amichevole dei rossoneri che, però, si presentano allaTarczynski Arena di Breslavia con una lista importante di assenze: mancheranno all'appello Matteo Gabbia, che deve fare i conti con una botta alla caviglia, Rafael Leao, non convocato per un lieve affaticamento, e Mike Maignan, che comunque è tornato a Milano in anticipo rispetto a quanto stabilito. Amorim farà a meno anche degli elementi definiti cedibili perché fuori dal progetto del Milan: Tomori, Odogu, Fofana e Nkunku.

Spazio dunque a Torriani in porta, Gila, al rientro, De Winter e Pavlovic in difesa. In mediana Modric indossa la fascia da capitano (in assenza di Maignan e Gabbia) mentre alle spalle di Gonçalo Ramos pronti Ruben Loftus-Cheek e Alphadjo Cissè, nella naturale posizione di Leao.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED-MILAN

MANCHESTER UNITED (4-3-3): Lammens; Dalot, Yoro, Heaven, Shaw; Tielemans, Santos; A. Diallo, Bruno Fernandes, Dorgu; Mbeumo. 

Amichevoli dei club
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Milan crest
Milan
MIL

MILAN (3-4-2-1): Torriani; Gila, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Modric, Musah, Estupinan; Loftus-Cheek, Cissè; Gonçalo Ramos.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Potete seguire Manchester United-Milan, in programma sabato 15 agosto 2026 alle ore 16:45, in diretta TV su Sky e DAZN e in streaming su Sky (Sky GO e NOW, che trasmette on demand i contenuti di Sky) e sul sito o sull'app di DAZN.

Pubblicità

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google