Formazioni ufficiali Liverpool-Milan: attacco affidato a Leao e a Rebic, out van Dijk

I rossoneri ritrovano il palcoscenico più importante e debuttano ad Anfield: out Ibra e Tonali, c'è Bennacer. Reds con Mané e van Dijk in panchina.

Il Milan torna a calcare il palcoscenico della Champions League dopo un interminabile digiuno durato ben sette anni. Era la stagione 2013-2014 quando i rossoneri, all'epoca guidati da Clarence Seedorf, salutavano la competizione per mano dell'Atletico Madrid, avversario che i rossoneri ritroveranno quest'anno nella fase a gironi.

I 'Colchoneros', però, non rappresentano l'unica minaccia all'interno di un raggruppamento che trasuda blasone e tradizione viste le presenze di Liverpool e Porto a completare un gruppo B che si preannuncia scoppiettante.

E proprio in casa in casa dei 'Reds' inizierà l'avventura continentale dei rossoneri che, per l'occasione, saranno costretti a fare a meno di Zlatan Ibrahimovic, non rischiato da Stefano Pioli per via di un'infiammazione al tendine d'Achille. Non è al meglio neanche Sandro Tonali - uno dei più positivi in questo scorcio iniziale - ma nonostante queste defezioni il Milan non cambia pelle e si presenta ad Anfield con l'ormai più che collaudato abito tattico del 4-2-3-1.

Senza Ibra, appunto, e con Giroud (fresco di negativizzazione da Covid-19) inizialmente in panchina, sarà Rebic a guidare il fronte meneghino, supportato sulla trequarti da Brahim Diaz, Rafael Leao e Saelemaekers.

In mediana sarà Bennacer ad ereditare il posto di Tonali al fianco di Kessié. In difesa, invece, tutto secondo copione: Kjaer-Tomori ad erigere il muro con Calabria e Theo Hernandez sulle fasce. In porta c'è Maignan.

Di fronte c'è il Liverpool di Jurgen Klopp. Ci sono grosse novità in termini di formazionie: per la prima notte europea il tecnico tedesco si affida al tridente Salah-Diogo Jota-Origi, lasciando in panchina Mané e Firmino, mentre a centrocampo Fabinho agirà da riferimento centrale con Henderson e Keita ai lati.

Sorprese anche dal pacchetto difensivo a protezione di Alisson: Alexander-Arnold e Robertson troveranno la loro naturale collocazione sulle fasce, al centro Gomez affiancherà Matip, con van Dijk che parte dalla panchina.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Matip, Robertson; Henderson, Fabinho, Keita; Salah, Origi, Jota.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao; Rebic.