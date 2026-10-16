



Frosinone e Sassuolo apriranno, nel Friday night, la giornata numero 7 del campionato di Serie A Enilive. La squadra di Alvini vuole riscattare il 3-0 ricevuto a Napoli, mentre il Sassuolo sbarca in Ciociaria con l’intento di trovare la prima vittoria in trasferta dopo l’1-1 interno maturato contro il Milan.

Sono due squadre, comunque, che hanno bene iniziato il campionato: nono posto e 10 punti per i gialloblu, undicesima posizione, a quota 8, per i neroverdi di Aquilani.

Nel Frosinone l’unico forfait sarà quello di Grillitsch, per il resto rosa interamente a disposizione per Alvini. Monterisi titolare con Calvani in panchina, poi solito tandem formato da Ghedjemis, Schmid e Kvernadze dietro l’unica punta Raimondo.

Problemi in difesa per Aquilani, che ha perso Leysen per lesione al crociato, dopo Idzes. Dietro, dunque, giocherà Odenthal in coppia con Caleta-Car, con Van der Brempt e Doig sulle fasce. Davanti gioca ancora Esposito e non Bowie, mentre in mezzo al campo c'è Thorstvedt e non Adzic.

FORMAZIONI UFFICIALI FROSINONE-SASSUOLO

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Monterisi, Cittadini, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo. All. Alvini

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Van der Brempt, Caleta-Car, Odenthal, Doig; Thorstvedt, Matic, Bakola; Berardi, Esposito, Laurienté. All. Aquilani.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Frosinone-Sassuolo sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN, che detiene i diritti di tutte le 380 partite della Serie A 2026/27.







