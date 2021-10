Gli azzurri alla caccia del settimo successo consecutivo al Franchi. Viola con Vlahovic e Gonzalez.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo; Rrhamani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne.

Il Napoli non vuole fermarsi e sul campo della Fiorentina mette nel mirino il 'sette su sette' alla voce vittorie per arrivare alla sosta da capolista in solitaria.

Luciano Spalletti conferma quasi tutti gli effettivi ma ridisegna i suoi secondo i dettami del 4-3-3: in avanti ci sarà Osimhen, mentre ai suoi lati agiranno Insigne a sinistra e Lozano a destra.

Sulla linea dei centrocampisti scala invece Zielinski a completare il pacchetto con Fabian Ruiz e Anguissa.

Tutto invariato nelle retrovie: Ospina in porta, Di Lorenzo e Mario Rui terzini, coppia centrale Rrahmani-Koulibaly.

Risponde a specchio la Fiorentina di Vincenzo Italiano: attacco affidato a Vlahovic coadiuvato da Callejon e Gonzalez. A centrocampo Pulgar in cabina di regia, Bonaventura e Duncan le mezzali.

Difesa con Odriozola e Biraghi sulle corsie, Milenkovic e Martinez Quarta centrali a protezione di Dragowski.