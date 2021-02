Le formazioni ufficiali di Cagliari-Atalanta: Ilicic con Zapata

Punti pesanti in palio alla Sardegna Arena, dove il Cagliari ospiterà l’Atalanta. Gli orobici si affideranno alla coppia Ilicic-Zapata.

E’ una sfida che mette in palio punti pesanti tanto per le zone alte, quanto per quelle basse, quella che alla Sardegna Arena vedrà opposte Cagliari e Atalanta.

Se gli orobici sono infatti chiamati ad approfittare del passo falso della Juventus per riavvicinarsi alle primissime posizioni, i sardi devono ritrovare quella vittoria che in campionato manca da ottobre se vogliono abbandonare il terzultimo posto.

Per l’occasione, Eusebio Di Francesco disegnerà la sua squadra con un 3-4-2-1 nel quale saranno Walukiewicz, Godin, e Rugani a completare il pacchetto difensivo davanti a Cragno.

A centrocampo, Nandez e Marin comporranno il duo di mediana, mentre Zappa e Lykogiannis presidieranno gli esterni. In avanti, Nainggolan agirà da trequartista con Joao Pedro a supporto di Simeone, in pole su Pavoletti.

Gian Piero Gasperini si affiderà ad un 3-4-1-2 nel quale, davanti a Gollini, saranno Palomino, Romero e Djimsiti a formare la linea a tre difensiva.

Sutalo e Gosens agiranno sugli esterni, mentre nel cuore del centrocampo ci sarà Freuler con Pasalic, Pessina più avanti in posizione di trequartista. In attacco sarà Ilicic la spalla di Zapata. Muriel in panchina.

CAGLIARI (3-4-2-1): Cragno; Walukiewicz, Godin, Rugani; Zappa, Nandez, Marin, Lykogiannis; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Djimsiti, Romero, Palomino; Sutalo, Freuler, Pasalic, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata.