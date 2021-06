Probabili formazioni Turchia-Galles: Calhanoglu sulla trequarti

Dopo il ko con l'Italia, la Turchia deve rialzare la testa: Burak Yilmaz unica punta, confermato Demiral. Moore al centro del tridente del Galles.

Strada subito in salita per la Turchia ad Euro 2020: la sconfitta rimediata all'Olimpico nel match inaugurale contro l'Italia ha complicato i piani degli uomini di Güneş, costretti a non incappare in un altro passo falso per poter continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi di finale.

Sulla strada dei turchi c'è il Galles, che invece ha iniziato il proprio cammino con un pari imposto alla Svizzera: in caso di successo, i britannici potrebbero davvero ambire con forza al passaggio del turno, anche attraverso il ripescaggio come una delle quattro migliori terze.

Güneş dovrebbe cambiare qualcosa rispetto all'undici dell'esordio: Yilmaz terminale offensivo di riferimento, supportato da Kahveci, Cengiz Under e dal milanista Calhanoglu. Ayhan del Sassuolo e Tufan davanti alla difesa composta dai terzini Celik e Meras e dai centrali Söyüncü e Demiral. Cakir tra i pali.

4-3-3 per Page: al centro del tridente offensivo conferma per Moore, autore del definitivo 1-1 contro gli elvetici, completano il reparto James e Bale. Ampadu in cabina di regia con Allen e Ramsey ad agire da mezzali. Connor Roberts e Williams sulle corsie esterne difensive, Rodon e Ben Davies al centro. Ward in porta.

TURCHIA (4-2-3-1): Cakir; Celik, Söyüncü, Demiral, Meras; Ayhan, Tufan; Kahveci, Calhanoglu, Under; Yilmaz.

GALLES (4-3-3): Ward; Connor Roberts, Rodon, B. Davies, N.Williams; Allen, Ampadu, Ramsey; James, Moore, Bale.