Formazioni Torino-Napoli: Sirigu c'è, fuori Fabian Ruiz

Nel Torino giocano titolari Sirigu, Singo e Sanabria. Napoli con Rrahmani e Hysaj in difesa, Bakayoko rileva l'acciaccato Fabian, Osimhen '9'.

Il Torino deve fare i conti con il redivivo Cagliari, il Napoli vuole continuare la sua ascesa per tornare in Champions League. Ci si gioca tanto nella prima gara del lunedì di Serie A: granata e azzurri non possono sbagliare, il pareggio non serve a nessuno.

31 punti in classifica per un Torino che a maggio dovrà recuperare anche la gara contro la Lazio, mentre il Napoli è a 63 in caso di successo andrebbe a pari punti con la Juventus. Mezza Serie A, per forza di cose, interessata alla sfida.

Ancora una volta Sanabria al fianco di Belotti nel Torino, con Verdi, Mandragora e Rincon in mezzo. Sulle fasce giocheranno titolari Ansaldi e Singo, mentre in difesa Bremer, Nkoulou e Izzo difenderanno il rientrante Salvatore Sirigu.

Nel Napoli ci sarà Osimhen come centravanti, con Insigne, Zielinski e Politano alle sue spalle. Lozano in panchina con Mertens. A centrocampo rientra Demme con Bakayoko, visto il turno di riposo per Fabian Ruiz che non è al meglio causa problemi alla schiena.

In porta Meret. Difesa a quattro composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Hysaj, confermato al posto di Mario Rui.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti. All. Nicola.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Bakayoko, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso.