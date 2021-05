Formazioni Sampdoria-Roma: Dzeko e Mayoral in attacco

I giallorossi di scena a Genova: Borja Mayoral e Dzeko in avanti con Mkhitaryan tra le linee. La Sampdoria si affida a Gabbiadini e Damsgaard.

Ripartire per dimenticare la notte da incubo di Manchester. La Roma torna a focalizzarsi sul campionato di Serie A andando in scena allo Stadio Luigi Ferraris dove, contro la Sampdoria , proverà a difendere il settimo posto che vale l'Europa dagli assalti di un rampante Sassuolo.

La notte di coppa, oltre al grosso passivo in termini di risultato, ha lasciato in dote anche una serie di problematiche che Paulo Fonseca è chiamato a risolvere in vista della trasferta genovese.

Gli infortuni di Pau Lopez, Veretout e Spinazzola costringono il tecnico lusitano a qualche modifica in termini di assetto: in porta ci sarà Fuzato con Mancini, Smalling e Kumbulla ad erigere il muro difensivo.

A centrocampo largo alla coppia Villar-Cristante, mentre le corsie laterali verranno affidate a Bruno Peres sulla destra e a Santon sul lato opposto. In avanti Mkhitaryan pronto a innescare Borja Mayora e Dzeko.

Risponde Ranieri con una serie di scelte che ricadono su uno scolastico 4-4-1-1: reparto d'attacco sorretto da Gabbiadini e dall'imprevedibilità di Damsgaard, mentre in mediana ci saranno Thorsby e Silva. Sugli esterni campo aperto per Verre e Jankto, coperti alle spalle da Bereszynski e Augello. Tra i pali Audero, protetto dal duo Tonelli-Colley.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Verre, Thorsby, Silva, Jankto; Damsgaard, Gabbiadini.

ROMA (3-4-1-2): Fuzato; Mancini, Smalling, Kumbulla; Bruno Peres, Cristante, Villar, Santon; Mkhitaryan; Borja Mayoral, Dzeko.