Formazioni Sampdoria-Atalanta: Malinovskyi e Muriel titolari

Ranieri rivoluziona l'attacco, con Verre a supporto di La Gumina. Gasperini punta su Malinovskyi e Muriel. Non convocato Zapata.

L'Atalanta dopo una partita molto dispendiosa a livello psico-fisico contro il Real Madrid, dovrà resettare le forze ed affrontare la Sampdoria per tornare alla vittoria. La squadra di Ranieri sta disputando però un ottimo campionato ed ha avuto una settimana piena per preparare questa partita.

In classifica l'Atalanta si trova al quinto posto e potrebbe sfruttare l'impegno complicato della Roma (che stasera giocherà contro il Milan), per cercare di superare i giallorossi in classifica. La Sampdoria esattamente a metà classifica, libera da preoccupazioni.

Dalla stagione 2017/18 in avanti la Sampdoria ha battuto quattro volte l’Atalanta (1N, 2P): contro nessuna squadra i bergamaschi hanno subito più sconfitte nel periodo.

La Sampdoria ha ottenuto un punto nelle ultime due sfide casalinghe contro l’Atalanta: in Serie A i liguri non sono mai rimasti tre gare interne di fila senza successi contro i bergamaschi.

Dopo una serie di tre successi in quattro partite (1P), la Sampdoria ha vinto solamente una delle ultime quattro gare di Serie A (1N, 2P).

Per quanto riguarda le probabili formazioni, Gian Piero Gasperini deve fare i conti con le assenze di Hateboer, Zapata, Sutalo e Lammers. In attacco Muriel senza dubbio, accompagnato da Malinovskyi e Pasalic.

Linea a quattro di centrocampo obbligata, con Gosens e Maehle larghi, De Roon e Freuler in mezzo. In difesa spazio per Palomino.

Claudio Ranieri rivoluziona l'attacco con Verre a supporto di La Gumina, partono dalla panchina quindi Quagliarella e Keita. Ma anche Candreva, che sulla fascia destra lascia il posto a Damsgaard. In difesa coppia centrale formata da Yoshida e Ferrari, visto che Colley non è al 100%.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, A. Ferrari, Augello; Damsgaard, Thorsby, Ekdal, Jankto; Verre; La Gumina.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Romero, Palomino; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Malinovskyi; Muriel.