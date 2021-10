Probabili formazioni Salernitana-Napoli: gioca Mertens

Derby di Campana, nell'undicesimo turno sfida tra Salernitana e Napoli. Djuric per i padroni di casa, Politano dall'altra parte.

E' in vetta al campionato di Serie A, insieme al Milan. Se i rossoneri saranno impegnatinel big match in notturna contro la Roma, il Napoli sfiderà la Salernitana nel Derby campano alle 18: punti essenziali per Scudetto e salvezza in palio all'Arechi.

Il Napoli ha risposto al Milan nell'infrasettimanale, battendo il Bologna per 3-0. Un decimo turno che ha sorriso anche alla Salernitana, ora sulle ali dell'entusiasmo dopo aver conquistato i tre punti contro il Venezia, all'ultimo secondo.

Colantuono propone Djuric e Bonazzoli come punta, supportati da Ribery. A centrocampo ci saranno Obi e Di Tacchio insieme a Kastanos, tra i pali Belec. Difesa a quattro che vedrà presenti Zortea, Gyomber, Strandberg e Ranieri, sulla fascia sinistra.

Il Napoli non può contare su Osimhen, fermato da un risentimento muscolare: falso nove Mertens, con Politano e Insigne ali. Conferma per Anguissa e Fabian Ruiz con Zielinski in mezzo, mentre Ospina sarà titolare in porta. Di Lorenzo-Rrahmani-Koulibaly-Mario Rui il quartetto dietro.

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Zortea, Gyomber, Strandberg, Ranieri; Obi, Di Tacchio, Kastanos; Ribéry; Bonazzoli, Djuric.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne.