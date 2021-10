PROBABILI FORMAZIONI ROMA-NAPOLI

Nella Roma, Mourinho rilancia tutti i big dopo la figuraccia in Norvegia: c'è anche Zaniolo. Spalletti recupera Zielinski e deve sciogliere un dubbio.

Tempo di big match all'Olimpico di Roma. La formazione di José Mourinho vuole rialzarsi dopo la figuraccia in Conference League contro il Bodo/Glimt e ospita il Napoli dell'ex Luciano Spalletti, capolista dopo otto giornate di Serie A e a punteggio con 24 punti.

Dopo il largo turnover in Norvegia, lo 'Special One' è pronto a rilanciare la formazione titolare per provare a fermare il Napoli e riscattare la pesante sconfitta di Conference League. Davant a Rui Patricio ci saranno Mancini e Ibanez al centro, con Karsdorp e Vina sugli esterni. In mezzo al campo spazio a Cristante e Veretout.

Abraham sarà il riferimento offensivo con Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle dell'attaccante inglese ex Chelsea.

Anche Spalletti apporterà qualche modifica rispetto alla formazione che ha battuto 3-0 il Legia Varsavia al 'Diego Armando Maradona'. Tra i pali ci sarà Ospina, con la difesa a quattro che sarà composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui.

A centrocampo sicuri di un posto Anguissa e Fabian Ruiz, mentre è pronto a rientrare Zielinski, lasciato precauzionalmente fuori in Europa League. Nessun dubbio sulla presenza dal 1' di Lorenzo Insigne e Victor Osimhen, mentre Politano e Lozano si giocano l'ultima maglia a disposizione.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne.