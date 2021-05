Probabili formazioni Roma-Manchester United: Dzeko titolare, torna Pellegrini

I giallorossi in emergenza ospitano i Red Devils con il difficile obiettivo di ribaltare il 6-2 incassato ad Old Trafford una settimana fa.

A Roma in questi giorni l'argomento principale delle conversazioni calcistiche ha un nome e un cognome: José Mourinho. I tifosi pensano al futuro con lo Special One, ma prima c'è un presente da vivere, un sogno da provare a coronare. Quello dell'Europa League.

Più che un sogno, la finale di Danzica è diventata un'impresa: il 6-2 incassato dal Manchester United una settimana fa pone i giallorossi nelle peggiori condizioni possibili in vista del ritorno. Il calcolo è presto fatto: per andare in finale a Dzeko e compagni serve vincere 4-0, 5-1 oppure con 5 goal di scarto. Impresa, appunto.

I giallorossi comunque hanno già dimostrato di saper compiere miracoli e il 3-0 con il Barcellona, ricordato anche da Solskjaer ieri in conferenza stampa, lo dimostra ampiamente. Certo la squadra è ben diversa e l'emergenza infortuni non è d'aiuto a Paulo Fonseca. Che a fine stagione lascerà la Roma, ma ha tutta l'intenzione di lasciare un altro ricordo felice.

L'undici del portoghese è quasi obbligato. Mirante dovrebbe spuntarla tra i pali al posto di Pau Lopez infortunato, mentre Mancini, Smalling e Ibanez comporranno la cerniera difensiva. Karsdorp e Bruno Peres in corsia, dove manca l'infortunato Spinazzola. Out anche Veretout e Diawara.

Cristante torna dunque a centrocampo insieme a Villar, con Pellegrini che avanza sulla trequarti. Torna Pedro, ma c'è ancora Mkhitaryan a supportare l'unica punta Dzeko, con Mayoral pronto a subentrare a gara in corso.

Lo United ha un ampio vantaggio da difendere, ma non per questo Solskjaer si lascerà andare al turnover. De Gea potrebbe esser confermato tra i pali al posto di Henderson, con Bailly candidato ad affiancare Maguire. Si candida anche Telles sulla sinistra.

Matic e McTominay possono dare riposo a Fred, con Pogba avanzato sulla trequarti insieme a Rashford e Bruno Fernandes dietro a Cavani, con Greenwood che spera di trovare un posto.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Telles; McTominay, Matic; Rashford, Bruno Fernandes, Pogba; Cavani.