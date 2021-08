Probabili formazioni Real Madrid-Milan: Pioli lancia Giroud

Il Milan sfida il Real Madrid in amichevole: esordio dal primo minuto per Giroud, Blancos senza Kroos e Benzema.

Amichevole di lusso al 'Worthersee Stadion' di Klagenfurt in Austria, dove si affrontano Real Madrid e Milan. Si tratta del 'derby d'Europa', vedendo fronteggiarsi le due squadre che hanno vinto il maggior numero di Champions League (13 i Blancos, 7 i rossoneri).

Dopo il secondo posto della scorsa stagione con annessa qualificazione alla Champions League, il Milan cerca di riabituarsi al livello del calcio europeo grazie ad amichevoli di spessore. Per il momento, dopo i primi test contro formazioni di categoria inferiore, ha pareggiato per 1-1 contro il Nizza e perso ai rigori contro il Valencia.

Il mercato milanista è stato fin qui vivace, sia a livello di entrate che di uscite. A fronte delle importanti partenze di Donnarumma e Calhanoglu (passati rispettivamente a PSG e Inter) sono arrivati Maignan dal Lille, Ballo-Touré dal Monaco e Giroud dal Chelsea. Importante anche il riscatto dei cartellini di Tomori e Tonali e il ritorno in prestito di Brahim Diaz.

Proprio Giroud, autore già di un goal in rossonero contro il Nizza, dovrebbe partire per la prima volta titolare dall'inizio. Sarà lui il riferimento offensivo, supportato da un trio di trequartisti composto da Saelemaekers, Brahim Díaz e Rafael Leão. Mediana affidata a Krunic e Tonali, con Calabria, Tomori, Romagnoli e Theo Hernández davanti a Maignan.

Il Real Madrid riabbraccia Carlo Ancelotti per tornare a vincere in Spagna e in Europa. Per l'amichevole contro il Milan neppure convocato Benzema, al centro del tridente ci sarà Jovic con Lucas Vazquez e Rodrygo. Odegaard, Casemiro e Isco agiranno in mediana. Nella difesa schierata davanti a Lunin spazio al nuovo acquisto Alaba, in coppia con Eder Militão e con Nacho e Marcelo sulle fasce.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID-MILAN

REAL MADRID (4-3-3): Lunin; Nacho, Eder Militão, Alaba, Marcelo; Odegaard, Casemiro, Isco; Lucas Vazquez, Jovic, Rodrygo.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernández; Krunic, Tonali; Saelemaekers, Brahim Díaz, Rafael Leão; Giroud.