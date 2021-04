Formazioni Real Madrid-Barcellona: Dembelé con Messi

A Valdebebas si gioca la sfida più attesa di Spagna: per la 'pulce' potrebbe essere l'ultimo Clásico. Madrid in emergenza difensiva.

È la serata della partita più attesa di Spagna e forse anche di tutta Europa. Si gioca il Clásico, Real Madrid contro il Barcellona. In una cornice diversa dalla solita magneficenza del Bernabéu, visto che da dopo lo stop dello scorso marzo i Blancos giocano le proprie partite interne a Valdebebas, all'Estadio Di Stefano.

Sarà una partita delicata, perché può valere il titolo. I blaugrana dopo 29 partite sono a soltanto un punto di distanza dall'Atlético Madrid capolista. Sembrava irraggiungibile fino a un paio di mesi fa, poi la squadra di Ronald Koeman ha cambiato marcia. Anche gli uomini di Zinedine Zidane, nonostante qualche scivolone, ha mantenuto il passo ed è in piena scia con 63 punti, a soltanto -3 dai rivali cittadini e a -2 dagli avversari di stasera.

In più, questo potrebbe essere l'ultimo Clásico per Lionel Messi, che va in scadenza di contratto al termine della stagione e vede il suo futuro ancora tutto da definire. Discorsi che riguarderanno la prossima estate: ora anche la pulce è concentrato sul campo e sulla vittoria della Liga e della Copa del Rey, dove il Barça è già in finale e affronterà l'Athletic Bilbao il prossimo 17 marzo.

I culé non perdono nella Liga dallo scorso 5 dicembre, dall'incredibile 2-1 subito sul campo del Cadice, in un momento ancora particolarmente delicato. L'ultimo k.o. del Real Madrid in casa invece è del 30 gennaio 2021, sempre con un'avversaria di caratura molto inferiore come il Levante.

REAL MADRID (4-4-2: Courtois; Lucas, Militao, Nacho, Mendy; Casemiro, Valverde, Modric, Kroos; Vinicius, Benzema.

BARCELLONA (3-5-2): Ter Stegen; Mingueza, Araújo e Lenglet; Dest, Busquets, De Jong, Pedri, Alba; Messi, Dembele.