Formazioni Real Madrid-Atalanta: Pasalic e Malinovskyi sulla trequarti

L'Atalanta cerca l'impresa sul campo del Real Madrid in Champions: Pasalic e Malinovskyi a supporto di Muriel, difesa a tre per i 'Blancos'.

Uno 0-1 è rimontabile, soprattutto se ti chiami Atalanta e hai una voglia matta di regalare un altro sogno ai tuoi tifosi: a Valdebebas è in programma il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Real Madrid, in vantaggio grazie alla perla di Mendy che ha deciso l'andata al 'Gewiss Stadium'.

La 'Dea' è chiamata a vincere per accedere ai quarti e serviranno almeno due goal per festeggiare la qualificazione: in caso di nuovo 0-1 si andrebbe ai tempi supplementari e agli eventuali calci di rigore.

Gasperini non rinuncia a Muriel, in un vero e proprio stato di grazia, supportato da Pasalic e Malinovskyi. A sorpresa in panchina sia Duvan Zapata che Ilicic.

Pessina scala a centrocampo in sostituzione dello squalificato Freuler (espulso a Bergamo) e in coppia con De Roon, Maehle e Gosens gli esterni. Tra i pali fiducia rinnovata per Sportiello, difeso dal terzetto composto da Toloi, Romero e Djimsiti.

Zidane recupera qualche uomo rispetto all'andata ed è pronto a confermare la retroguardia a tre vista in Liga contro l'Elche: Varane, Ramos e Nacho a protezione della porta di Courtois.

Assente lo squalificato Casemiro: mediana con Modric e Kroos ai lati di Valverde, Lucas Vazquez e Mendy a correre sulle corsie laterali. Tandem offensivo formato da Vinicius Junior e Benzema, decisivo nell'ultimo match di campionato con una doppietta.

REAL MADRID (3-5-2): Courtois; Varane, Sergio Ramos, Nacho; Lucas Vazquez, Valverde, Kroos, Modric, Mendy; Benzema, Vinicius Junior. All. Zidane.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, Pessina, De Roon, Gosens; Malinovskyi, Pasalic; Muriel. All. Gasperini.