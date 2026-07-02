Formazioni Portogallo-Croazia: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming





Portogallo-Croazia è una delle sfide più attese tra quelle in programma per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026.

I lusitani arrivano si sono qualificati come secondi del loro gruppo e hanno vinto solo una delle tre partite giocate finora, mostrando però una grande solidità difensiva e qualche difficoltà a segnare. Martinez si affida come sempre a Cristiano Ronaldo che affronta l'ex compagno dei tempi del Real Madrid, Luka Modric. Per uno dei due sarà quasi certamente l'ultima volta ai Mondiali dopo una carriera straordinaria. CR7 inoltre cerca ancora il suo primo goal nella fase ad eliminazione diretta. Anche la Croazia ha chiuso il suo girone al secondo posto ma ha vinto due partite su tre perdendo solo contro l'Inghilterra.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Portogallo-Croazia, gara valida per i sedicesimi di finale dei Mondiali, si gioca venerdì 3 luglio al 'Toronto Stadium' con fischio d'inizio fissato alle ore 01.00 italiane. La partita verrà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, non è dunque prevista la diretta in chiaro da parte della Rai.