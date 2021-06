Probabili formazioni Polonia-Slovacchia: Lewandowski leader offensivo

A San Pietroburgo si gioca Polonia-Slovacchia, valida per il gruppo E di Euro 2020: Lewandowski in coppia con Swierczok, Duris unica punta.

Il girone E di Euro 2020 si apre con Polonia-Slovacchia: si gioca nello scenario di San Pietroburgo in Russia, nello stadio più utilizzato del torneo insieme a quello di Wembley a Londra.

Match già fondamentale in ottica qualificazione, in un gruppo comprendente anche Spagna e Svezia: un successo permetterebbe di sperare nell'approdo agli ottavi come una delle quattro migliori terze e, ovviamente, aumenterebbe la fiducia di terminare tra le prime due.

Nella Polonia non può mancare il leader tecnico e carismatico della rosa, Robert Lewandowski: bomber del Bayern Monaco, supportato da Klich e dal napoletano Zielinski sulla trequarti.

Il sampdoriano Bereszynski parte dalla panchina, Jozwiak e Rybus ad agire sulle corsie esterne, Krychowiak e Moder al centro. Difesa a tre con Kedziora, Glik e Bednarek davanti alla porta di Szczesny.

Slovacchia con il 4-2-3-1: Haraslin, Hamsik e Mak alle spalle dell'unica punta Duda. In mediana spazio al parmense Kucka e Hromada. Pekarik, Satka, Skriniar e Hubocan a protezione dei pali di Dubravka.

POLONIA (3-4-2-1): Szczesny; Kedziora, Glik, Bednarek; Jozwiak, Krychowiak, Moder, Rybus; Klich, Zielinski; Lewandowski.

SLOVACCHIA (4-2-3-1): Dubravka; Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan; Kucka, Hromada; Haraslin, Hamsik, Mak; Duda.