Formazioni ufficiali Parma-Sassuolo: ducali in emergenza, confermato Raspadori

Il Parma è già retrocesso, il Sassuolo continua a sperare nel settimo posto. D'Aversa è senza mezza rosa, De Zerbi lascia ancora in panchina Caputo.

Il Parma per l'orgoglio, il Sassuolo per continuare a sperare nel settimo posto. Al Tardini va in scena un derby dai due volti. Insignificante per i padroni di casa, il cui unico obiettivo stagionale è diventato ormai quello di evitare un'umiliante ultima posizione, e decisamente importante per i neroverdi.

Dopo un intero campionato trascorso in zona retrocessione, insomma, il Parma aspetta solo che arrivino le vacanze per poter programmare la prossima stagione in Serie B. Mentre il Sassuolo, nonostante la vittoria della Roma nel derby contro la Lazio, continua a sognare il ritorno in Europa, ma stavolta nella neonata Conference League, dopo la storica avventura in Europa League del 2016/17.

Parma in completa emergenza, come spesso è accaduto in questa stagione: sono ben 14 le assenze nella rosa di D'Aversa, che schiera la propria squadra con un 3-5-2 con la coppia Cornelius-Brunetta di punta. Difesa con Dierckx, Bruno Alves e Valenti, in mezzo al campo Laurini, Hernani, Sohm, Kurtic e Busi.

Consueto 4-2-3-1 per il Sassuolo, in cui Caputo parte nuovamente dalla panchina: fiducia a Raspadori, con Berardi, Defrel e Boga alle sue spalle. In difesa Muldur, Chiriches, Ferrari e Rogerio davanti a Consigli, mentre in mezzo al campo Locatelli e Lopez si giocano una maglia accanto a Locatelli.

PARMA (3-5-2): Sepe; Dierckx, Bruno Alves, Valenti; Laurini, Hernani, Sohm, Kurtic, Busi; Brunetta, Cornelius

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.