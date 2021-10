Ottava giornata di Serie A, i rossoneri sfidano il Verona: recuperato Calabria, in attacco giocherà Giroud. Simeone per i veneti.

Dopo la sosta delle Nazionali, ilscende in campo per l'ottavo turno di Serie A contro ildi Tudor. Rossoneri decisi a mettere pressione al Napoli ed approfittare dei due scontri diretti che vedono impegnate Lazio contro Inter e Juventus contro Roma.

Pioli deve fare a meno di Brahim Diaz e Theo Hernandez, fermati dal Coronavirus, ma può nuovamente contare su Calabria, Giroud e Krunic. Il grande dubbio è Ibrahimovic, che dovrebbe essere convocato per la sfida.

In porta, causa k.o di Maignan, ci sarà Tatarusanu, mentre il nuovo arrivato Mirante ha bisogno di ancora un po' di tempo per essere al top. Tonali e Kessié in mediana, Florenzi è out: in difesa Ballo-Tourè, Tomori e Romagnoli. Saelemaekers, Maldini e Rebic sulla trequarti.

Tudor si affida a Simeone come prima punta nel suo 3-4-2-1, supportato da Barak e Caprari. A centrocampo Tameze e Veloso, mentre Faraoni e Lazovic sono gli esterni. Out Ilic. In difesa davanti a Montipò giocano Dawidowicz, Günter e Casale.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli, Ballo-Touré; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Maldini, Rebic; Giroud. All. Pioli

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Casale; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor