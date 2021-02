Formazioni Milan-Stella Rossa: Leao guida i rossoneri verso gli ottavi

Dopo il 2-2 di Belgrado, al Milan basta un pari senza reti per approdare al prossimo turno. Ibrahimovic in panchina, dentro Meité e Krunic.

Il 2-2 dell'andata non è un risultato esaltante, se è vero che la Stella Rossa ha raggiunto il Milan nel recupero. Ma è comunque accettabile: per superare i sedicesimi di finale di Europa League, e qualificarsi agli ottavi, i rossoneri potranno anche permettersi di pareggiare senza reti la sfida di San Siro.

Una sfida a cui gli uomini di Pioli arrivano però in condizioni precarie. Le due sconfitte consecutive rimediate in campionato, la prima contro lo Spezia e la seconda - dolorosissima - nel derby contro l'Inter, hanno minato le solide certezze di un gruppo che, fino a pochissimo tempo fa, dominava incontrastato la classifica della Serie A.

L'obiettivo del Milan è dimenticare quanto accaduto negli ultimi 10 giorni, resettare la mente, trattare l'Europa League come un'opportunità. Ma i rossoneri, almeno inizialmente, lo faranno senza Zlatan Ibrahimovic, in panchina per rifiatare proprio come accaduto nel match d'andata.

Senza Mandzukic, ancora non al meglio, il posto dello svedese sarà preso da Rafael Leao, che agirà dunque da prima punta nel 4-2-3-1 di Pioli. Alle sue spalle il trio formato da Castillejo, Krunic e Calhanoglu, che dunque partirà largo a sinistra con licenza di accentrarsi.

Difesa pressoché titolare davanti a Donnarumma, che peraltro oggi compie 22 anni: Calabria, Tomori, Romagnoli e Dalot. In mezzo al campo Meité e Kessié, in panchina Tonali. Oltre a Mandzukic e Bennacer, non convocati Maldini e Brahim Diaz.

La Stella Rossa dell'ex nerazzurro Dejan Stankovic, ancora una volta in odore di derby, risponde con un 3-4-2-1 in cui, come sette giorni fa a Belgrado, il centravanti sarà l'italiano Falcinelli. Parte dalla panchina Pavkov, l'autore del goal del 2-2 in pieno recupero.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Dalot; Meité, Kessié; Castillejo, Krunic, Calhanoglu; Leao.

STELLA ROSSA (3-4-2-1): Borjan; Pankov, Degenek, Sanogo; Gajic, Srnic, Kanga, Gobeljic; Ben Nabouhane, Ivanic; Falcinelli.