Formazioni Milan-Napoli: Kjaer dà forfait

Il Milan all'esame Napoli nel posticipo per continuare a sognare lo Scudetto. Pioli ritrova Theo, Rebic e Calhanoglu, Gattuso perde Manolas.

Il posticipo domenicale vede in campo il Milan, che deve superare l'esame Napoli per continuare a inseguire il sogno Scudetto.

I rossoneri, reduci dal prestigioso pareggio ottenuto all'Old Trafford in Europa League, inseguono l'Inter e vogliono mantenere a distanza la Juventus. Il Napoli però non può fare sconti per non perdere ulteriore terreno nella corsa al quarto posto.

Pioli recupera Theo Hernandez e Calhanoglu, subito titolari, al pari di Rebic che però parte dalla panchina: Krunic dal 1'.

Calabria non è al meglio e resta fuori dai convocati, al suo posto spazio a Dalot sulla destra. Al centro della difesa dà forfait anche Kjaer, a favore di Gabbia e Tomori: out anche Romagnoli. In mezzo al campo rientra Tonali accanto a Kessié. Castillejo a destra, in attacco fiducia a Rafael Leao.

Gattuso perde Rrahmani e Manolas, non convocati al pari di Ghoulam, Lozano e Petagna. Scelte obbligate quindi in difesa dove accanto a Koulibaly ci sarà Maskimovic, sulla fascia sinistra Hysaj preferito a Mario Rui.

Ballottaggio tra Mertens e Osimhen in attacco vinto dal belga, supportato da Politano, Zielinski e Insigne.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Gabbia, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessiè; Castillejo, Calhanoglu, Krunic; Leao. All. Pioli.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso.