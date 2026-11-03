Formazioni Manchester United-Roma: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Quella tra Manchester United e Roma rischia di essere già una sfida cruciale per il cammino dei due club in questa Champions League: la squadra di Gasperini si presenta a Old Trafford coi favori del pronostico, visto il momento di grande difficoltà che stanno attraversando i Red Devils, con la panchina di Carrick che sembra sempre più traballante.

Giallorossi che si schiereranno con il consueto 3-4-2-1 ma che rischiano di rinunciare a Gollini: problemi alla schiena per l'ex portiere dell'Atalanta, si scalda Vasquez. Per il resto, uno tra Cristante e Pisilli agirà in posizione più avanzata di fianco a Soulé, alle spalle dell'intoccabile Malen. Partirà dalla panchina Rodrigo Mora, pronto a subentrare nella ripresa. Dubbio sulla fascia destra, con Molina, Lulli e Rensch che si giocano una maglia. In difesa rientra Mancini.

Nel Manchester United assenti Rashford, Sesko, Ugarte e Shaw per infortunio, Carrick ritrova Yoro e Lisandro Martinez, entrambi assenti nell'ultima giornata di Champions League contro il Como: il ballottaggio tra i due è aperto, per far coppia con Maguire. Davanti solito assetto con Cunha, Mbeumo, Bruno Fernandes e Tielemans a scambiarsi le posizioni sulla trequarti.

FORMAZIONI MANCHESTER UNITED-ROMA

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MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Mazraoui; Baleba, Mainoo; Mbeumo, Tielemans, Cunha; Bruno Fernandes. All. Carrick

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, De Roon, Cristante, Wesley; Soule, Pisilli; Malen. All. Gasperini

DOVE VEDERE MANCHESTER UNITED-ROMA IN TV E IN STREAMING

Il match dell'Old Trafford (fischio d'inizio ore 21:00) sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Arena (204), Sky Sport (253), e in streaming su NOW.