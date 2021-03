Formazioni ufficiali Manchester United-Milan: Krunic ancora dal 1'

Milan di scena ad 'Old Trafford' contro il Manchester United: Krunic titolare sulla trequarti, Leão punta. Inglesi guidati da Bruno Fernandes.

Una prestazione da sogno in quello che, da sempre, è considerato il 'Teatro dei sogni': trasferta prestigiosa per il Milan che, nell'andata degli ottavi di finale di Europa League, se la vedrà sul terreno di 'Old Trafford' contro il Manchester United.

Entrambe le squadre arrivano all'appuntamento con diverse defezioni: l'ultima, in casa rossonera, è quella di Theo Hernandez , rimasto in Italia a causa di un problema gastrointestinale che non gli ha consentito di volare in Inghilterra. Il francese si è aggiunto ai vari Ibrahimovic e Calhanoglu, solo alcuni degli indisponibili.

Undici titolare praticamente obbligato, dunque, per Pioli: Leão attaccante di riferimento, supportato da Saelemaekers, Brahim Diaz e Krunic, quest'ultimo decisivo a Verona con un calcio di punizione d'autore che ha sbloccato l'incontro.

Mediana con i soliti Meité e Kessié, a protezione della difesa composta da Calabria, Kjaer, Tomori e Dalot, ex di turno. Romagnoli non al meglio dopo il pestone ricevuto al 'Bentegodi', partirà dalla panchina. Tra i pali Gianluigi Donnarumma.

Se il 'Diavolo' piange, i 'Red Devils' sicuramente non sorridono: tante assenze anche per Solskjaer, privo di De Gea, Pogba, Mata, Van de Beek, Rashford e Jones. Il peso dell'attacco sarà sulle spalle di Martial, davanti ad una linea a tre di trequartisti composta da James, Bruno Fernandes e Greenwood. McTominay e Matic, preferito a Fred, in mezzo al campo.

In difesa giocano sia Bailly (al centro in tandem con Maguire) che l'ex interista Telles sulla fascia sinistra. Wan-Bissaka a destra, in porta chance per Henderson.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Telles; McTominay, Matic; James, Bruno Fernandes, Greenwood; Martial.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Dalot; Meité, Kessié; Saelemaekers, Brahim Diaz, Krunic; Leão.