Non è ancora l'ultima spiaggia ma di certo una sconfitta sul campo del Manchester City complicherebbe ulteriormente il già difficile cammino del Napoli in Champions League.

La squadra di Massimiliano Allegri, ancora in piena emergenza tra squalifiche e infortuni, cerca l'impresa in casa degli inglesi. Ma gli azzurri finora hanno perso tre delle quattro partite giocate nella competizione quest'anno.

Il Napoli infatti si trova addirittura al ventisettesimo posto con appena tre punti, frutto della vittoria casalinga contro il Bodo/Glimt. E oggi sarebbero fuori da tutto come già accaduto peraltro anche nella scorsa stagione.

Il Manchester City, che non vince da quattro partite in campionato, in Champions invece finora ha fatto molto bene vincendo tre volte su quattro e andrebbe direttamente agli ottavi senza passare dai playoff. L'unica sconfitta è arrivata in casa contro il PSG campione d'Europa in carica.

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PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY-NAPOLI

Massimiliano Allegri recupera David Neres che dovrebbe accomodarsi in panchina, ma è in totale emergenza soprattutto in difesa dove non c'è neppure lo squalificato Rafa Marin oltre agli infortunati Badiashile, Di Lorenzo e Buongiorno. Davanti a Milinkovic-Savic (Meret è k.o), scelte obbligate con Beukema, Rrhamani e Olivera.

Politano agirà come esterno destro con Spinazzola largo dall'altra parte, in mezzo al campo si va verso la conferma di Anguissa, Gilmour e McTominay. In quel caso De Bruyne potrebbe giocare più avanti in appoggio a Hojlund con Noa Lang pronto a subentrare durante la gara.

Maresca ha la rosa quasi al completo e punta ovviamente sul bomber Erling Haaland, alle cui spalle agiranno Ndiaye, Cherki e Foden. In mezzo al campo maglia da titolare per Anderson e Fernandez. Davanti a Gianluigi Donnarumma classica difesa a quattro con Khusanov che potrebbe fare il terzino e O'Reilly dall'altra parte, in mezzo Guehi e Ruben Dias.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Khusanov, Guéhi, Dias, O'Reilly; Anderson, Fernández; Ndiaye, Cherki, Foden; Haaland. All. Maresca.

NAPOLI (3-5-1-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Olivera; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Spinazzola; De Bruyne; Hojlund. All. Allegri

DOVE VEDERE MANCHESTER CITY-NAPOLI IN DIRETTA TV E STREAMING

Manchester City-Napoli, gara valida per la quinta giornata di Champions League, si gioca martedì 24 novembre all'Etihad Stadium di Manchester con fischio d'inizio fissato alle ore 21.00. Per vederla in diretta tv e in esclusiva bisognerà essere abbonati a Sky che trasmette la partita su Sky Sport Uno e Sky Sport'. La diretta streaming sarà invece disponibile sia con Sky Go che su NOW per gli abbonati al servizio.