Probabili formazioni Lazio-Salernitana: torna Milinkovic, Ribery gioca

La Lazio ospita la Salernitana nella dodicesima giornata del campionato di Serie A. Le due squadre tornano ad affrontarsi 22 anni dopo l'ultima volta: nella stagione 1998/1999, i biancocelesti si imposero all'Olimpico con un larghissimo 6-1 esattamente il 7 marzo 1999.

I biancocelesti, reduci dai pareggi contro Atalanta e Marsiglia, cercano i tre punti per rilanciarsi nella corsa. La squadra di Maurizio Sarri ha conquistato un pari e un successo nelle ultime due sfide di campionato e vuole chiudere nel migliore dei modi il ciclo di sfide tra le due soste per gli impegni delle nazionali.

Dall'altra parte, la Salernitana ha l'opportunità di scalare posizioni e lasciare il penultimo posto della classifica. La squadra campana ha perso col minimo scarto il derby contro il Napoli, dopo il successo in extremis a Venezia nella prima di Colantuono dopo il ritorno a Salerno.

Nei biancocelesti non ci sarà Lazzari, uscito anzitempo nel match di Europa League al Velodrome di Marsiglia per un problema muscolare al polpaccio. Torna a sorpresa Zaccagni, che si accomoda in panchina. Davanti a Reina, che riprende il suo posto tra i pali dopo la panchina in Europa, ci saranno Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi e Marusic. Cataldi torna in regia, con ai lati Milinkovic e uno tra Luis Alberto e Basic. In avanti nessun dubbio per Sarri: il tridente sarà formato da Felipe Anderson, Immobile e Pedro.

Emergenza a centrocampo per Colantuono, che deve rinunciare a Kastanos, Capezzi, Ruggeri e Mamadou Coulibaly. Ribery è stato regolarmente convocato e dovrebbe giocare dall'inizio. La Salernitana potrebbe schierarsi con un 4-3-1-2 con il francese alle spalle di Simy e Bonazzoli. In mezzo al campo Obi, Di Tacchio e Schiavone, match-winner contro il Venezia. In difesa Zortea, Gyomber, Strandberg e Ranieri formeranno la retroguardia davanti a Belec.

LAZIO (4-3-3): Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; S. Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; F. Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Zortea, Gyomber, Strandberg, Ranieri; Obi, Di Tacchio, Schiavone; Ribery; Simy, Bonazzoli. All. Colantuono