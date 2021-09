Nel secondo turno del Gruppo E di Europa League, la Lazio attende la Lokomotiv Mosca: turnover per Sarri con Strakosha, Lazzari e Raul Moro titolari.

La Lazio vuole ripartire anche in Europa League. Dopo il successo nel derby contro la Roma, che ha interrotto una striscia di quattro partite senza vittorie, la squadra di Maurizio Sarri ospita all'Olimpico la Lokomotiv Mosca di Nikolic nel secondo turno del Gruppo E di Europa League.

La squadra biancoceleste si è aggiudicata la sfida contro la Roma con il risultato di 3-2 grazie alle reti di Milinkovic-Savic, Pedro e Felipe Anderson, portandosi a quota 11 in classifica, a una lunghezza dai giallorossi di Mourinho.

La Lokomotiv Mosca è ancora imbatutta tra campionato russo ed Europa League (1-1 all'esordio contro il Marsiglia) ed è reduce a due pareggi a reti bianche in trasferta sui campi di Ural e Khimki.

Sarri è pronto a ruotare alcuni giocatori della rosa a causa del calendario fitto dei biancocelesti, che domenica saranno impegnati al 'Renato Dall'Ara' di Bologna contro la squadra di Sinisa Mihajlovic nel 'lunch match' delle 12:30.

Strakosha è pronto a riprendere il suo posto tra i pali e riscattare l'errore che è costato la sconfitta alla Lazio a Istanbul all'esordio stagionale in Europa League contro il Galatasaray. In difesa l'unica novità rispetto al derby è Lazzari al posto di Marusic, mentre in mezzo al campo riposano Luis Alberto e Leiva, con Cataldi e Akpa-Akpro dall'inizio. In avanti torna Raul Moro titolare, con Immobile e Felipe Anderson che completeranno il tridente offensiva.

L'allenatore della Lokomotiv Mosca, Nikolic, disegna un 4-3-1-2 con Zhemaletdinov che agirà alle spalle della coppia formata da Smolov e Kerk. Il nazionale russo Barinov verrà arretrato sulla linea dei difensori.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-LOKOMOTIV MOSCA

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Akpa Akpro; Felipe Anderson, Immobile Moro. All. Sarri.

LOKOMOTIV MOSCA (4-3-1-2): Guilherme; Zhivoglyadov, Barinov, Pablo, Silyanov; Beka Beka, Maradishvili, Kulikov; Zhemaletdinov; Kerk, Smolov. All. Nikolic.